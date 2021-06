Zugegeben, ich bin nicht der reisefreudigste Mensch - oder besser: ich war es nicht immer.

Die Sommer-Ferienzeit war und ist aber seit jeher etwas Besonderes für mich. Und das liegt nicht an der Schule, die in meinem Fall doch einige Jahrzehnte zurück liegt.

Juli und August sind gefühlt irgendwie anders. Etwas langsamer und ruhiger. Wie ein Innehalten zur Jahresmitte, das Erholung und Genuss bringt statt Stress und Monotonie.

In der aktuellen Ausgabe unseres kleinen, feinen Magazins wollen wir dem Reiz dieser Zeit Platz widmen. Wir haben uns umgehört, wo es die Mostviertler zur Reisezeit hinzieht. Warum das Radfahren mit Elektroantrieb immer mehr Freunde findet. Wo es sich lohnt, in der engeren Umgebung einzukehren. Welche Termine uns das wieder erwachte Kulturleben beschert – einfach was es Neues gibt!

Und weil wir die guten Nachrichten lieben, haben wir wieder interessante Persönlichkeiten zum Interview gebeten – Unternehmer und Persönlichkeiten, die uns ihre Erfolgsgeschichten erzählen.

Nicht zuletzt lesen Sie über viele offene Top-Jobangebote im Mostviertel, über die Vorzüge der Hybrid-Technologie, über vorbeugenden Brandschutz, die Kraft der Erdbeere und vieles mehr.

Ein herzliches Dankeschön allen, die uns diese Ausgabe ermöglicht haben – allen Inserenten, Gesprächspartnern und natürlich dem Hallo! Mostviertel-Team, das sich nun auch Zug um Zug in den wohlverdienten Urlaub verabschiedet.

Das nächste Hallo! Mostviertel erscheint Anfang September.

h.schoder@noen.at