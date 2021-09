Wer die Gegenwart genießt, hat in der Zukunft

eine wunderbare Vergangenheit!“ Selten zuvor hat mich ein Satz so bewegt. Dass er mir an einem Tag begegnet ist, der vollgestopft war mit negativen Schlagzeilen, mag Zufall sein. Und doch ist sein Inhalt über jeden Zweifel erhaben! Klar können wir uns täglich die Spaltung in unserer Gesellschaft zum Thema machen. Klar können wir täglich unseren Kindern ein düsteres Bild von der Zukunft unseres Planeten zeichnen. Müssen wir aber nicht!

Die Geschichten in unserer aktuellen Ausgabe sind nämlich allesamt das Gegenteil von Negativ.

Wir schreiben über sympathische Mostviertler, die ihre Beiträge zum Klimaschutz offen legen. Über eine Erlauftaler Unternehmerin und Wirtin, die ein einzigartiges Zirkusprojekt im Schloss Neubruck auf die Beine gestellt hat. Über Fritz Weinhauser, der nach harten Wochen im Kampf gegen eine heimtückische Krankheit hoffnungsvoll in die Zukunft blickt.

Über den Austropoper Ulli Bäer, den es nach über 40 Jahren im Musikgeschäft noch immer auf die Bühne zieht. Oder über einen Ex-Rennradprofi, der sich um das freundliche Nebeneinander auf der Straße bemüht. Zu all dem informieren wir über die enorme Produkt- und Dienstleistungsvielfalt der heimischen Wirtschaft, haben den Ford Mustang Mach-E getestet und erfahren von Christian Reisinger, wie wir den Körper vor Schwermetallbelastung schützen können! Eben: Wer die Gegenwart genießt...!

Viel Freude beim Lesen!

h.schoder@noen.at