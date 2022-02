Hans Schoder zum Produkt

Vielleicht ist es Ihnen auch schon einmal passiert, und Sie haben sich gedanklich auf die Suche nach dem „besten Job“ der Welt gemacht. Einmal ehrlich - gibt es den überhaupt?

Nach der intensiven Arbeit am Fachkräfte- und Bildungsschwerpunkt für unser aktuelles Magazin möchte ich meinen, ja!

Dabei mitarbeiten zu dürfen, sauberes Trinkwasser für hunderttausende Menschen in Afrika aufbereiten zu können, eine komplette Fertigungslinie für Holz-Fertighäuser zu automatisieren, zwischen Österreich und der Welt seine beruflichen Fähigkeiten gefragt zu wissen, aber auch vor Ort dafür zu sorgen, dass Strom, Wasser und Heizung übers Handy steuerbar sind - all das hat schon was, und wird von tausenden Menschen im Mostviertel Tag für Tag mit Begeisterung gelebt.

Und es könnten noch viel mehr sein, wenn es nach dem händeringenden Appell der regionalen Arbeitgeber geht. Meine Meinung: Der beste Job ist jener, den man mit Freude macht. Vielleicht ist der eine oder andere in unserem 20-seitigen Sonderteil ja dabei.

Haben sie Freude beim Lesen und eine schöne Zeit!

h.schoder@noen.at