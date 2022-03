Hans Schoder zum Produkt

„Wie kann man feiern, wenn einem angesichts der vielen aktuellen Probleme zum Weinen zu Mute ist“, hat mich am Faschingsdienstag jemand gefragt. Für einen kurzen Moment war ich sprachlos - etwas, das mir sonst ganz selten passiert. Aber eben nur kurz.

Meine Antwort lieferte ich ihm aus den Begegnungen mit jenen positiven Menschen, denen ich in den Tagen zuvor für unsere aktuelle Magazinausgabe gegenüber saß. Da waren starke Frauen, die um ihr Rollenbild im Beruf kämpfen; Unternehmer, die nur so vor Optimismus und guten Ideen sprudeln; und Mostviertler, die sich eben am Leben freuen – vor allem darüber, dass dieses wieder deutlich mehr „Normalität“ für alle bereit halten dürfte.

Natürlich liegt es mir fern, vor realen Sorgen und Ängsten die Augen zu verschließen. Zu sehr liegen Freud und Leid nebeneinander. Meine Gedanken gelten hier einem lieben Kollegen im Team. Aber gerade, wenn es schwierig ist, hilft das Gute besser durch den Tag!

Haben sie Freude beim Lesen und eine schöne Zeit!

h.schoder@noen.at