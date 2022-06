Hans Schoder zum Produkt

Immer, wenn wir im NÖN Newsroom Amstetten unsere Hallo Mostviertel-Inhalte planen, dann gibt es fixe Punkte und viel Spielraum für Spontanes. Fest standen dieses Mal Termingeschichten, wie das „Jubiläum der Sportfliegergruppe Ybbs“ oder die „Eröffnung des umgebauten Erlebnisparks Hochrieß“, aber auch unsere gesellschaftlichen Momentaufnahmen von Doris Schleifer-Höderl (aktuell: Frühaufsteher oder Morgenmuffel?).

Beim weitaus größeren Rest reagierten wir wieder auf die Menschen, den Markt und vieles, was um uns herum passiert. So bot sich die Geschichte meiner lieben Frau an, die im April in Spanien 790 Kilometer am Jakobsweg ging.

Einmal mehr landeten erfreuliche Erfolgsmeldungen aus der Wirtschaft auf unseren Tischen. Zugegeben: Für die Betriebe in der Region schlägt unser Herz ganz stark. Und wenn wir ihnen dabei helfen können, Erfolge zu vermelden oder Mitarbeiter zu finden, dann tun wir das sehr gerne!

Viel Freude beim Lesen und einen schönen Sommer. Das nächste Hallo Mostviertel erscheint Anfang September!

