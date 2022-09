Hans Schoder zum Produkt

Ich will ja nicht jammern. Schon gar nicht in unserem kleinen, feinen Magazin, wo wir es uns zur Aufgabe gemacht haben, die schönen Dinge des Lebens vor den Vorhang zu holen. Und doch kann ich dieses Mal an der Realität nicht ganz vorbei. Die hat uns nämlich auch fest im Griff. Bei Papier und Druck, wo uns Ressourcen-Knappheiten und enorme Steigerungen bei den Produktionskosten das Leben ganz schön schwer machen.

Aber da bin ich schon wieder zurück auf der positiven Ebene. Wir haben ein neues Erscheinungsbild, gedruckt auf umweltfreundlichem Papier mit genug Platz für unsere Geschichten. Wieder erfreulich: Der große Zuspruch seitens der Wirtschaft, ohne die wir unsere Arbeit nicht machen könnten, macht uns Mut. Es ist eine wahre Freude, über so viele spannende Themen und interessante Menschen zu schreiben.

Es ist uns gleichzeitig aber auch ein Bedürfnis, dort anzusetzen, wo der sprichwörtliche Schuh drückt. Aktuell ist das einmal mehr die Situation am Job- und Lehrlingsmarkt, der wir deshalb wieder gerne viel Platz widmen!

Viel Freude beim Lesen und uns allen einen glücklichen Start in Herbst!

h.schoder@noen.at