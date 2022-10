Hans Schoder zum Produkt

Wie schon oft erwähnt, wollen wir in unserem kleinen feinen Magazin die schönen Dinge des Lebens vor den Vorhang holen. Dass es mitunter aber anders läuft, haben wir am 9. Oktober auf traurige Weise erfahren. Mitten in die intensiven Vorbereitungsarbeiten für unsere, mit 72 Seiten rekord-starke Oktoberausgabe, erreichte uns die Todesnachricht unseres langjährigen Kollegen Heinz Kubinger.

Heinz hat den Kampf gegen seine schwere Krankheit verloren, die ihn erst im Mai zum vorzeitigen Abschied aus dem NÖN-Team gezwungen hat. Wir verlieren mit Heinz einen liebenswerten Kollegen und einen guten Freund. Das schmerzt am Ende des Tages doch sehr. Heinz Kubinger war ein Mann der ersten Stunde hinter unserer Magazin-Idee. Er hat fest an sie geglaubt und sich stark dafür eingesetzt. Heinz, wir werden dich vermissen! In unseren Herzen wirst du aber weiterhin bei uns sein!

