Hans Schoder zum Produkt

Noch sind sie nicht verklungen, die vielen Glückwünsche zum Jahreswechsel. Und doch fühlt es sich schon wieder gar nicht mehr so neu an, das neue Jahr! Vieles läuft in den gewohnten Bahnen. Vieles hat wieder seinen Platz. Und doch ist vieles auch anders. Nicht mehr so, wie es vor einem Jahr war.

Ja, das Leben ist Veränderung, beschert uns immer wieder Neues und Überraschendes. In unserer aktuellen Leitgeschichte bringen einige Mostviertler ihren Umgang mit Veränderung zum Ausdruck. Sehr interessant!

Das ist aber nur der Anfang dessen, was wir für unser erstes Hallo Mostviertel 2023 zusammengetragen haben.

Da entführen wir in die amerikanische Automobilwelt der 60-er Jahre, die ein Amstettner Unternehmer zu neuem Leben erweckt.

Da begleiten wir zwei Ferschnitzer Reiseblogger auf ihrer eindrucksvollen Fotoreise durch Finnland.

Da sind wir mit leidenschaftlichen Anglern auf der Donau unterwegs, berichten wir vom Heiratsantrag eines ATV-Bauern an seine Hofdame und – aktuell sehr interessant – über die Demokratieschule im Parlament, die einen engen Bezug zum Ybbstal hat.

Zwischen all den Geschichten, die das Leben schreibt, gibt es jede Menge aktuelle Informationen aus der Region – von Wirtschaft, Schule, Beruf, Freizeit und Gesundheit.

Viel Freude beim Lesen und eine schöne Zeit! Das nächste Hallo Mostviertel erscheint im März.

h.schoder@noen.at