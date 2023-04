Hans Schoder zum Produkt

Nach dem hoffentlich letzten Frost in der Karwoche sollten wir es nun geschafft haben. Ja, es ist wieder Frühling im Mostviertel. Für viele die schönste Zeit im Jahr. Weit über 300.000 blütenweiße Obstbäume kleiden die sattgrünen Wiesen in helle Farben, oft vermischt mit dem kräftigem Gelb vom Löwenzahn.

Vorbei ist es also mit der Wintermüdigkeit. Hinaus ins Freie lautet die Devise. Ein Motto, dem sich auch die Wieselburger Messe von 21. bis 23. April mit einem eigenen Format annimmt. Drei Tage lang gibt es nicht nur viel zu sehen, sondern auch viel zu erleben – aktiv und passiv! Mein besonderer Tipp. Neben den Sonderseiten zur „OUTDOOR Sport & Bike“, so der amtliche Messe-Titel, haben wir wieder ganz viele positive Geschichten in unsere Ausgabe eingepackt. „Kraft schöpfen“ titelt zum Beispiel der aktuelle Beitrag von Doris Schleifer-Höderl; „Kulturelle Drahtwanderung“ jener von Michie König. Beide „Prädikat lesenswert“.

Was gibt es noch? Beiträge über den Kinderführerschein für die Kartbahn Blindenmarkt, eine Senioren-Wandergruppe aus Hausmening, das faszinierende „Kurioseum“ in Purgstall sowie mehrseitige Reportagen über den Mostviertler Bildungshof Gießhübl, das Sozialpädagogische Zentrum Schauboden, 25 Jahre Mendlingtal, die jungen Wirtsleute am „Leonhardihof“ in St. Leonhard am Walde und, und und.

Viel Freude beim Lesen und eine schöne Zeit! Das nächste Hallo Mostviertel erscheint Mitte Mai. Wir freuen uns schon drauf!

h.schoder@noen.at