Hans Schoder zum Produkt

Mit dem Begriff „herzerfrischend“ habe ich eine der vielen Geschichten der aktuellen Ausgabe begonnen. Ich muss ehrlich sein: So ist es auch, wenn man mit Menschen spricht, die für ihren Beruf brennen und damit höchst erfolgreich sind; oder mit innovativen Firmen, die gerade in die Zukunft investieren. Was sich bei jedem Interview zeigt: Es ist die Freude am Tun, die erfolgreich und glücklich macht. Es geht in dieser Ausgabe also (auch) um die Arbeit. Genau genommen um den beruflichen Nachwuchs, für den sich viele Betriebe gerade auf die Suche nach neuen Talenten machen.

Mit dem „karriere clubbing“ macht von 14. bis 16. Juni eine Vereinsinitiative in der Wirkstatt Hausmening Station. Unter anderem stellen dort 30 Betriebe das Handwerk ins Rampenlicht.

Was gibt es noch zu lesen auf den 56 Seiten der Mai-Ausgabe unseres kleinen, feinen Magazins: Wir schreiben über den Wonnemonat bzw. wie die Mostviertler ihn sehen; wir haben mit den Poxrucker- Sisters geplaudert, die demnächst mit ihrer Jubiläumstour im Mostviertel Station machen, lassen die schönsten Gärten Waidhofens blühen, wandern und radeln durch die Ybbstaler Alpen und, und, und. Natürlich widmen wir der heimischen Wirtschaft wieder Platz, auch der Medizin! Ihre Werbebeiträge sind es letztlich, die uns unsere Arbeit ermöglichen. Danke dafür.

Viel Freude beim Lesen und eine schöne Zeit! Das nächste Hallo! Mostviertel erscheint Ende Juni. Wir freuen uns schon drauf!

