Hans Schoder zum Produkt

Es ist schon ein eigenartiges Jahr, das 2023er. Dabei dachte ich, nach den beiden Vergangenen kann die Steigerung nicht mehr so groß sein! Und doch: Die Welt spielt ob immer neuer Krisenschauplätze verrückt; sogenannte „Unternehmer“ übernehmen einst stolze Traditionsfirmen, um sie dann kurzerhand fallen zu lassen; die hohe Politik hat ernsthafte Probleme beim Zählen und Rechnen; das Biegen der deutschen Sprache ist oft wichtiger, als konstruktive Arbeit an einer glücklichen Gesellschaft; junge Menschen kleben sich auf der Autobahn (!) für das Klima auf den Asphalt; und zu guter Letzt will auch der Sommer nicht und nicht in die Gänge kommen (was ich eher entspannt sehe, weil das ja auch seine positiven Seiten - sprich Grundwasser, Landwirtschaft etc.);

Irgendwie mutet es schon etwas überhitzt an, das allgemeine Klima auf diesem Planeten. Gut, dass wir bei unserer täglichen Arbeit vor Ort zwischen all dem Übel noch das Gute finden; in Form von kreativen Menschen, stolzen Leistungen, zukunftsweisenden Projekten, erfolgreichen Betrieben und einem Freizeitangebot, das Freude macht.

Ich kann mich nur wiederholen, wenn ich behaupte, dass ich unendlich dankbar bin, ein Magazin gestalten zu dürfen, das die schönen Seiten des Lebens ins Rampenlicht stellt. Nicht, dass ich den Rest ignoriere! Nein, es geht um die Sichtweise. Und die ist im Licht besser als im Schatten!

Viel Freude beim Lesen und eine schöne Zeit! Das nächste Hallo! Mostviertel erscheint Anfang September. Jetzt machen wir einmal Sommer! h.schoder@noen.at

