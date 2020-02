Heidi und Martin Köfinger (beide 31) leben seit Ende August 2019 in der Grillenbach-Siedlung in der Marktgemeinde Ybbs in ihrem neuen Eigenheim auf 180 Quadratmeter Wohnnutzfläche – gemeinsam mit ihrer zweieinhalbjährigen Tochter. Seit wenigen Monaten sind auch zwei kleine Katzen Teil ihrer Familie und in einigen Wochen erwarten sie ihr zweites Kind.

Daniela Führer Bei der Finanzierung ihres Traumhauses standen Heidi und Martin Köfinger (rechts) die Spezialisten der Raiffeisenbank Ybbs zur Seite – Regionalleiter Prokurist Christian Pöchhacker (links) und Kundenberater Raphael Reithner (2.v.l.).

„Bei der Finanzierung des Hauses haben wir schon darauf Rücksicht genommen, dass der Kredit trotz Karenz und Kinderzeit auch in Zukunft leistbar bleibt. Da haben wir uns mit unserem Raiffeisenbank-Berater im Vorhinein zusammengesetzt und genau aufgeschlüsselt, wie viel brauchen wir, wie viel geht sich überhaupt aus, welche laufenden Kosten haben wir, was können wir stemmen? Die Beratung dahingehend war wirklich sehr gut“, erzählt Martin Köfinger.

Für beide war klar, dass die Raiffeisenbank in Ybbs ihr Partner bei der Finanzierung des Eigenheims sein wird. „Wir sind beide immer schon Raiffeisenkunden und haben auch vor dem Angebot schon gewusst, dass das passen wird“, sagt Heidi Köfinger. Die karenzierte HLW-Lehrerin und ihr Mann, von Beruf Krankenpfleger auf der Intensivstation im Landesklinikum St. Pölten, haben sich für eine Kombination aus Krediten mit Fixverzinsung und variablem Zinssatz entschieden. „Die ersten zehn Jahre haben wir einen Fixzins und auch für den variablen Kredit danach haben wir eine Sicherheitsdeckelung vereinbart“, berichten sie. Auch eine Ablebensversicherung, für den Fall, dass mit einem Ehepartner etwas passieren sollte, haben sie gleich bei der Raiffeisenbank mit abgeschlossen. „So ist alles aus einer Hand und wir sind gut abgesichert“, sind sie überzeugt.

Nachdem ihre finanziellen Möglichkeiten abgesteckt waren, besuchten sie die Hausbaumesse in Wels. Dort fanden sie auch ad hoc ihren Partner für den geplanten Hausbau: die Fertigteilhausfirma Genböck. „Ein Berater der Firma kam dann noch zu uns auf das Grundstück. Da wir eine Hanglage haben, war es uns besonders wichtig, dass sich jemand vor Ort ein Bild von den Gegebenheiten macht“, erklärt Heidi Köfinger weiter. „Wir haben ihm bei diesem Termin noch unsere Wunschliste mitgegeben und es hat dann auch wirklich alles gepasst. Der erste Plan war bis auf ein paar Kleinigkeiten genau das Haus, das heute hier steht“, erzählt der Hausherr.

Die Bauarbeiten schritten auch sehr zügig voran. „Im Oktober 2018 kam der Keller, Mitte Februar 2019 wurde das Haus aufgestellt und in der letzten Augustwoche sind wir dann eingezogen“, berichten die jungen Eltern, die sich in der neuen Siedlung sehr wohl fühlen. „Das Schöne hier ist auch, dass rund um uns alle ein ähnliches Alter und Kinder haben. Und es ist sehr ruhig. Wir leben wirklich sehr gerne hier!“