Ein Fest für alle!

Im wahrsten Sinne des Wortes geht das Wieselburger Volksfest über die Bühne(n), denn ein Live-Act jagt den nächsten. Es wird viel Neues zu entdecken geben und doch bleibt das klassische Volksfest-Feeling wie es war.

Das umfangreiche Musikprogramm macht aus dem Wieselburger Volksfest ein richtiges Festival. Auf vier verschiedenen Bühnen gibt es Live-Musik aus verschiedenen Genres, darunter Stars wie Chris Steger, Marc Pircher oder Hannah.

Die Erlauf – neu in Szene gesetzt

Durch die Umgestaltung des Volksfestplatzes und im Zuge des Hochwasserschutzes wird auch das Flussbett der Erlauf in neuem Glanz erstrahlen. Das neue Konzept bindet auch die Erlauf ein und setzt diese so richtig in Szene. Wo kann man laue Sommernächte besser genießen als hier?

Einmal in der Vogelperspektive über die Erlauf gleiten, das macht der Flying Fox heuer erstmals möglich.

Die Erlebnis-Show „Über’s Land“ powered by Wieselburger Bier erzählt mit beeindruckenden Lichteffekten, mitreißender Musik und atemberaubenden akrobatischen Showeinlagen über die Stadt – all das an dem Ort, der Wieselburg seinen Namen gab: am Zwiesel. (Täglich um 22 Uhr.)

Ein Treffpunkt für die ganze Familie

Schon immer war das Volksfest ein Ort für die gesamte Familie. In jeder Kindheitserinnerung steht der „Rummelplatz“ ganz oben. Diesen wird es auch heuer geben. Besonders das Angebot für die jüngsten Besucher:innen wird erweitert und an nahezu jeder Ecke lauert ein Highlight! Der gesamte Festplatz 2 steht im Zeichen von Kids- & Family Fun. Daneben sorgt die Kids-Bühne für Live-Acts die Kinderaugen leuchten lassen.

Am Freitag ist Kindernachmittag, hier gelten ermäßigte Preise bei den Fahrgeschäften, zudem ist am Sonntag Familientag mit freiem Eintritt zum Volksfest. Am Samstag ist OKIDOKI unterwegs am Wieselburger Volksfest: die Show wird präsentiert von Moderator Robert Steiner, mit im Gepäck sind Partyspiele wie Freddys-Käfer-Limbo, das Sesselspiel, Tolle-Tiere-Pantomime oder das „OKIDOKI“-Buzzer-Quiz.

Alle Infos und Programm: www.messewieselburg.at