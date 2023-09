Ein halbes Jahrhundert

Das Jahr 1973 liegt vielen Autofahrern noch schwer im Magen. Von einem Tag auf den anderen kostete eine Tankfüllung mehr als doppelt so viel, als gewohnt (verglichen mit heute noch immer günstige 100 Schilling). Die Welt-Ölkrise hatte im Jahr darauf sogar den autofreien Tag zur Folge.

Ganz anderes erinnert sich Ferdinand Jandl an 1973. Just im Jahr der großen Treibstoffknappheit gründete er seinen Karosserie-Spenglerbetrieb in Ardagger. Mit anfangs drei Mitarbeitern startete der junge Unternehmer durch – eingemietet bei einem Nachbarn.

Das klassische Handwerksgeschäft lief vom Start weg sehr gut und mündete bald in Ausbauten.

Rasante Entwicklung mit vielen Ausbauten

Schon 1975 übersiedelte Jandl in eine neue, eigene Werkstätte, die 1983 erweitert wurde. 1988 holte er den Windschutzscheibendienst ins Haus. 1993 folgten ein neuer Montage-Raum und 1995/96 ein Großumbau im gesamten Betrieb – neue Waschanlage, neue Spritzkabine, neue Servicebox für Schnellreparaturen und neue Windschutzscheibenreparaturhalle für Lkw/Busse.

1998 erhielt die Karosserie-Spenglerei eine computerunterstützte Farbtonmessung und eine Hagelschadenreparatur. Ein Jahr später überreichte ihm der TÜV-Österreich das Zertifikat „Geprüfter Karosseriefachbetrieb“. 2002 wurde die Firma dann noch Bundessieger bei den „Frauen- und familienfreundlichen Betrieben“. Die Auszeichnung erfüllte Ferdinand Jandl, der auch viele Jahre in der Sparteninnung der Wirtschaftskammer eine tragende Rolle spielte, mit besonderem Stolz.

In den Jahren darauf etablierte der ehrgeizige Unternehmer seine Firma im Eurotax-Netzwerk (Online-Status) und agierte fortan als Direkt-Abrechner mit Versicherungen.

Rund um seinen 60. Geburtstag machte sich Jandl auf die Suche nach einem Nachfolger. 2021 wurde er in Romeo Schachenhofer fündig. Der Mostviertler Autoliebhaber war seit 2017 als selbstständiger Unternehmer in der Branche tätig.

„Die Arbeit macht uns einfach Spaß“, spielt Schachenhofer auf sein Handwerk, den guten Dialog mit Jandl und das erstklassige Team in Ardagger an. Dazu kommt ein breites Leistungsportfolio, das seit Jahrzehnten den Unternehmenserfolg sicherte und wichtiger Eckpfeiler für die Zukunft ist. „Wir sind in erster Linie eine klassische Kfz-Spenglerei und -Lackiererei mit professionellem Windschutzscheibenservice und Hagelschadenreparaturen, verschließen uns aber nicht vor neuen Dienstleistungsbereichen!“

So bietet die, nun Blechwerk-Jandl lautende Firma alle modernen Klebetechniken sowie Sonderlackierungen für die Industrie an und vieles mehr. Schachenhofer: „Unser großes Plus: Wir lieben das, was wir tun - sei es die Reparatur von Unfallschäden, eine Autowäsche mit professioneller Fahrzeugaufbereitung oder eine Oldtimer-Restaurierung. Wir beraten direkt am Fahrzeug und kennen uns aus! Das lieben auch unsere Kunden!“

BLECHWERK

Schachenhofer-Jandl

Bach 27, 3321 Ardagger

