Eine Frau steht ihren Mann

Es ist herzerfrischend, was Lisa Watschka, seit 2017 Mitarbeiterin bei Welser Profile, über ihren Job und ihre Motivation erzählt. Mit jungen 23 Jahren hat sie nicht nur ihre eigene Ausbildung zur Zerspanungstechnikerin und Technischen Zeichnerin absolviert, sie ist seit dem Vorjahr auch Lehrlingsausbilderin – „die erste weibliche im Haus“, wie sie betont.

Sie begleitet die neuen Lehrlinge eines Jahrgangs durch die ersten 12 Monate. Wie es ist, als Frau in der Technik bei 10% Frauenanteil in der Firma ihren Mann zu stehen, erklärt Watschka in ihrer überaus positiven Art: „Es ist eine wunderbare Herausforderung, Menschen, die wenig jünger sind, als ich selbst, auf ihrem Berufsweg zu begleiten!“

Ob, oder vielleicht gerade wegen des geringen Altersunterschieds hat die gebürtige Wieselburgerin (wohnt jetzt in Gresten), auch das Ohr nahe bei den jungen Lehrlingen. „Mein Wunsch ist es, dass sie sich bei Welser Profile wohlfühlen und ich möchte, dass sie ihre Persönlichkeiten entwickeln und sie kommunikativ sattelfest werden! Das hilft ihnen im Leben und bringt auch Vorteile bei der Lehrabschlussprüfung!“

Ganz wichtig ist ihr auch, dass die jungen Berufseinsteiger vom ersten Tag an ihre Talente und Fähigkeiten einsetzen können. „Eigene Ideen in den Arbeitsalltag einzubringen, ist etwas, das ich sehr unterstütze“, ist sie zu 100 % mit Ausbildungsleiter Peter Reiböck einig.

Frisch diplomierte Industrieausbilderin

Selbst ruht sich die sympathische Erlauftalerin nicht auf Lorbeeren aus. Erst kürzlich hat sie die Prüfung zur diplomierten Industrieausbilderin erfolgreich abgeschlossen. Was noch kommt, das weiß sie nicht. „Wenn ich vor 10 Jahren gefragt worden wäre, ob ich in der Metallbranche mein Berufsglück finden werde, hätte ich gelacht. Ebenso, wenn man mir vor zwei Jahren gesagt hätte, dass ich Lehrlingsausbildern werde!“

Warum es so gekommen ist, erklärt Watschka mit ihrer Lebenseinstellung. „Man darf sich den eigenen Weg nicht einengen. Offen sein für Neues ist wichtig!“ In ihrem Fall passierte das nach der Mittelschule und einem WIFI-Eignungstest, der ihr technische Begabung bescheinigt hatte. Spontan ging sie in die HTL St. Pölten, wechselte nach einem Jahr aber zu Welser Profile.

Was ihr besonders gefällt: Die Diversität in den verschiedenen Teams, weil so die unterschiedlichsten Sichtweisen mitberücksichtigt werden können.