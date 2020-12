Mit den Jungspundwochen und der Präsentation des Jungmostes 2020 erlebte der Mostherbst seinen Höhepunkt. Wenn allerorts im niederösterreichischen Mostviertel der Most in den Fässern „plaudert“ (= gärt), finden normalerweise zahlreiche kleinere Kellerverkostungen mit den Mostbauern statt. Leider war heuer alles etwas anders.

Nichtsdestotrotz gibt es sie auch heuer: Die Jungmoste „Jungspund“ oder „Göd´n Most“ gelten als die Mostspezialitäten schlechthin und schmecken – aufgrund ihres natürlichen Kohlensäuregehalts – spritzig, gleichzeitig fruchtig und wirken erfrischend anregend. „Zur Zeit gibt es genug Entbehrungen – auf die Köstlichkeiten unserer Region brauchen wir nicht verzichten!“, lädt Obstbauberater Andreas Ennser zum regionalen Genuss. Kenner genießen die jungen Moste vorzugsweise als Aperitif, zu herbstlichen Spezialitäten wie Gansl, Ente, Wild aber auch zu Nudelgerichten. Die heurige Birnenernte fiel gut aus und bot durch die etwas geringeren Zucker- und Säurewerte Gelegenheit zur Kreation eher leichter, geschmacklich eleganter Mostlinien, reinsortig als auch als Birnen Cuveés ausgebaut. Nach dem Motto „Jedem Getränk sein Glas“ gibt es auch für den Jungmost ein hochwertiges Verkostungsglas aus einer edlen Glasserie der Glasbläserei Stölzle. Es besticht durch einen langen Stiel und seine kantig - elegante, charakteristische Tulpenform, die der Nase des Genießers beim Verkosten ein intensives Fruchtaroma beschert.

Göd´n Most und Jungspund

Der bekannteste Jungmost ist wohl der, der schon von je her zum typischen Mostviertler Brauchtum, dem „God´n Tag“ um Allerheiligen herum, für die Gäste bei den Familienfeiern aus dem Keller geholt und zum Genuss gereicht wurde – eben, wenn der Göd zu Besuch kam. Hier gibt es sowohl eine trockene, Göd´n Most, als auch eine süßlichere, God´n Most, Variante.

Jugendlich und ungestüm präsentiert sich der Jungspund – er schmeckt fruchtig-aromatisch, leichtfüßig und eben noch etwas ungestüm, jugendlich eben. Auch den Jungspund gibt es in zwei Geschmackslinien, den Jungspund Classic (trocken) und den Jungspund Elegance (halbtrocken).

Ende Oktober wurden die ersten Jungspund-Moste von einer Jury verkostet. Denn nur wenn der junge Most den jugendlichen Qualitätskriterien dieses Jahrgangs entspricht, dann darf er sich Jungspund nennen. Alle Bauern, die diese Mostspezialität anbieten, sind auch auf www.jungspund.at zu finden.

Obstbauberater der Bauernkammer Ing. Andreas Ennser: „Gerade jetzt im bzw. nach dem Lockdown sollten wir daran denken, die hervorragenden veredelten Produkte aller Art unserer heimischen, regionalen Landwirtschaft in den täglichen Einkaufskorb zu packen – damit die Wertschöpfung in der Region bleibt. Und dabei soll natürlich die eine oder andere Flasche Jungmost Jahrgang 2020 nicht fehlen!“

Mostrezepte

„Ein kulinarischer Gruß aus dem Mostviertel“ lautet der Titel des beliebten Kochbuches aus der Buchreihe „So genießt Österreich“. Erhältlich im gut sortierten Buchhandel (€ 6,95) bzw. auch zu bestellen bei der Mostviertel Tourismus GmbH, 07482/20 444, gv@mostviertel.at, oder auf www.mostviertel.at

Wer keinen Platz mehr für ein weiteres Kochbuch hat und zuhause dennoch herbstliche Mostgerichte nachkochen möchte, findet auf www.mostrezepte.at eine Auswahl von 250 Mostrezepten und Informationen rund um den Most.