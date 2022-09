Eine Lehre mit Zukunft

Um jungen Menschen interessante Berufschancen zu bieten und den Bedarf an ausgebildeten Fachkräften für die Zukunft zu sichern, investiert Bene laufend in die Lehrlingsausbildung.

Bei Bene kann man folgende Berufe erlernen:

Tischler/in,

Industriekauffrau/mann,

Technischer Zeichner/in,

Betriebslogistiker/in,

IT-Techniker/in.

Für die Tischler Lehrlinge wird die Spezialisierung zum Tischlereitechniker, mit den beiden Schwerpunkten Tischlereitechnik Planung und Tischlereitechnik Produktion angeboten. Auch eine Lehre mit Matura ist eine Option. Das Unternehmen bietet eine hausinterne und klimatisierte Lehrlingswerkstatt als Ausbildungsort an.

Bester Tischlerlehrling Österreichs: Manuel Wagner

Beim diesjährigen Bundeslehrlingswettbewerb in Hard (Vorarlberg) konnte Manuel Wagner in der Kategorie Tischler und Tischlereitechniker im 4. Lehrjahr den 1. Platz erreichen und ist somit der beste Tischlerlehrling Österreichs. „Auszeichnungen wie diese beweisen, wie ernst wir unsere Verantwortung zur Ausbildung unserer Fachkräfte nehmen, sie bestätigen die umfangreiche Fachkompetenz unserer Lehrlinge und zeigen unser hohes Ausbildungsniveau auf“, gratuliert die Bene Geschäftsführung.

Great Place to Work

Bene investiert nicht nur in die nachhaltige und ressourcenschonende Produktion, sondern auch in das Wohlbefinden seiner rund 700 MItarbeiter. Diese Bemühungen wurden im Juni 2022 mit der Auszeichnung Great Place to Work® honoriert. Damit zählt Bene zu den besten Arbeitgebern des Landes.