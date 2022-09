Einfach mal loslassen… am Mayr Hof in Mank

Die fünf großzügigen Zimmer und zwei Ferienwohnungen sind mit barrierefreien Duschen, WC, TV und WLAN sowie eigenen Terrassen ausgestattet. Der große Garten bietet zusätzlichen Raum, um zur Ruhe zu kommen und den Kindern genügend Platz, um sich ganz nach Lust und Laune die Zeit zu vertreiben. Sogar Go-Karts und Freizeitspiele stehen neben dem Sandplatz zur Verfügung. Vielleicht möchten Sie auch das Hofleben erkunden, unsere Weidehühner und Gänse besuchen und einmal bei den frechen Geißlein oder unseren Strohschweinen vorbeischauen. Kürzlich wurde sogar ein kleiner Schwimmteich angelegt, der im Sommer zum Abkühlen einlädt.

Der Mayr Hof eignet sich als idealer Ausgangspunkt für Ausflüge in der Region rund um Mank. Die Familie Mayr berät Sie gerne über die Möglichkeiten in der Umgebung, wie eine Alpakawanderung oder den Römerweg. Den Abend kann man besten am Grillplatz vom Mayr Hof ausklingen lassen. Und wenn Sie lieber auf unserer Ruhewiese mit Aussicht auf die Berge picknicken möchten, gibt Ihnen Familie Mayr einen liebevoll gepackten Picknickkorb samt Decke mit.

Ob als Urlaubs- oder Seminargast – hier steht eine eigene Seminarstub’n zur Verfügung – Sie werden die Idylle auf dem typischen Mostviertler Bauernhof genießen.