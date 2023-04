Reisezauber mit Rad & Bahn

Eine leichte Tagestour auf der schönsten Verbindung zwischen Wein- und Waldviertel radeln. Dann im idyllischen Reblaus-Express die gut 50 Kilometer auf der Schiene zurückfahren. Und dazu die An- und Abreise im First-Class-Bus.

Beim Adventmarkt in Lunz am See haben Dominik Karner, Geschäftsführer bei Kerschner Reisen, und Gernot Hierner, Leiter Unternehmensmarketing & Vertrieb bei den Niederösterreich Bahnen, diese Idee geboren. Daraus ist die Reblaus Express-Radtour entstanden. Dreimal steht sie heuer auf dem Kerschner-Reiseplan.

„Bus, Bahn und Rad mit einem gemütlichen Tagesauflug verbinden, dieser Gedanke hat uns gereizt“, erzählt Karner. Fakt ist: Recht viel entspannter und vielseitiger kann man einen Urlaubstag in Niederösterreich nicht verbringen. Die Anreise im Bus ist ein kurzes Vergnügen; die Fahrt mit dem Rad ein landschaftlicher Genuss ohne echte Steigungen. Bei einer maximalen Dauer von drei Stunden lässt der Zeitplan sogar noch bequem Abstecher zum Mittagessen oder zu einer der Sehenswürdigkeiten entlang der Strecke zu. Damit eignet sich die Tour perfekt für einen Tagesausflug mit der Familie.

Denn, so Hierner: „Sollte der Sportsgeist doch nicht für die 51 Kilometer auf dem Rad reichen, dann gibt es genug Stationen, an denen man auf die Schiene umsteigen kann!“

Im Reblaus-Express wartet dann die Belohnung in Form eines Heurigenwaggons. Die Speisen und Getränke dort sind Schmankerl aus der Region und obendrein sehr günstig! In diesem Sinne: „Alles einsteigen, bitte!“