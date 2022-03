Elektro ohne laden

„Bühne frei für den neuen Mazda2 Hybrid“, heißt es dieser Tage bei Lietz. Als erstes Mazda Modell fährt der Kleinwagen beim Mostviertler Mobilitätspartner als Vollhybrid vor.

Der Neue kombiniert einen 93 PS starken 1,5-LiterBenziner mit einem 80 PS starken Elektromotor. Letzterer greift direkt an der Vorderachse an, während der Benziner als Generator fungiert, der den Ladezustand der Hochvoltbatterie konstant halten soll.

„Beim Anfahren startet der Mazda2 Hybrid automatisch im nahezu lautlosen EV-Modus, ohne CO2, Stickoxide und andere Schadstoffe zu emittieren. Im normalen Fahrbetrieb arbeiten Benzin- und Elektromotor für eine optimale Balance zwischen Leistungsentfaltung und Kraftstoffeffizienz möglichst effektiv zusammen“, erklärt Florian Aspalter, Verkaufsleiter bei Lietz in Waidhofen an der Ybbs.

Der neue Mazda kann somit auch rein elektrisch fahren. „Speziell in der Stadt kann der Hybrid seinen Vorteil gegenüber einem herkömmlichen Verbrenner voll ausspielen“, so Aspalter. „Mittels Fahrmodus-Auswahl kann direkt per Knopfdruck, ausschließlich der reine EV-Modus ausgewählt werden.“

Wichtig: Das effiziente Hybridsystem gewinnt beim Bremsen Energie zurück und lädt zusätzlich die Batterie auf. Und: Ein externes Aufladen ist beim Mazda2 Hybrid weder nötig noch möglich.

Unter dem Strich ist das Fahrzeug äußerst effizient: Der Kraftstoffverbrauch liegt im kombinierten WLTP-Zyklus bei nur 3,8 bis 4,0 Liter je 100 Kilometer.

In Sachen Ausstattung glänzt der neue Kleinwagen von Mazda wie ein Großer: Zur sehr umfangreichen Sicherheitsausstattung (u.a. adaptive Tempomaten, Notbremsassistenten mit Fußgängererkennung, Verkehrszeichen- und Müdigkeitserkennung, uam.) gibt es ein 7-Zoll-Farbdisplay, DAB-Radio, Smartphone-Anbindung via Apple Carplay und Android Auto und vieles mehr.

Den Mazda2 Hybrid gibt es in den Ausstattungslinien Pure, Agile und Select. Einstiegspreis ab 21.790 Euro.

Florian Aspalter: „Die neue Qualität sollte man unbedingt kennenlernen. Gerne laden wir Sie zur Probefahrt bei Lietz ein!“

„Mazda Hybridwochen“

Anlässlich der Markteinführung des neuen Mazda2 Hybrid bietet Lietz lohnende Aktionsangebote, die auch für die Mild-Hybridmodelle im Mazda3 und CX-30 gelten. So können sich Kunden ein Ausstattungspaket ihrer Wahl gratis dazu aussuchen!

Sechs Jahre Werksgarantie. Neu: Für jeden ab 2022 neu gekauften Mazda gilt die Werksgarantie jetzt ganze sechs Jahre.