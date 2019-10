Das versprechen Thomas und Julia Naderer seit nunmehr knapp vier Jahren in ihrer gleichnamigen Patisserie in der Rathausstraße 13. Und das sympathische Ehepaar hinter dem Betrieb ist ein eingespieltes Team mit langjähriger gemeinsamer Erfahrung in renommierten Betrieben wie dem Landhaus Bacher in Mautern. Das spürt man. Das schmeckt man. Und das sieht man in jedem süßen Leckerbissen, der die hauseigene Backstube verlässt.

Tag für Tag wird das frisch zubereitet, was die Gäste mittlerweile in großer Vielzahl ins Haus lockt: Pralinen, Törtchen, Cupcakes und mehr. Weit über die Stadtgrenzen hinaus hat sich die Patisserie Naderer für seine Tortenspezialitäten einen Namen gemacht. Für Hochzeiten, Taufen, Geburtstage und Feiern jeder Art kreiert Thomas Naderer in seiner Backstube individuelle Meisterstücke. „Jede Torte wird frisch zubereitet – soweit als möglich mit hochwertigen Zutaten aus der Region.

zVg Patisserie Naderer

zVg Patisserie Naderer

Bei jeder Auftragsvergabe für eine Hochzeitstorte ist auch eine Verkostung inklusive. Das Original wird dafür in klein nachgebacken“, weiß Thomas Naderer, der es am liebsten hat, wenn sich Kunden vorab eine kostenlose Beratung einholen. Vielleicht bei einem exklusiven Kaffee aus einer kleinen österreichischen Rösterei oder einem Glas Prosecco.

zVg Patisserie Naderer

Tel: +43 664 322 66 07

E-Mail: office@diepatisserie.at

Web: www.diepatisserie.at