Seit der Gründung 1988 versucht ELTE neue Maßstäbe in der Elektroinstallation zu setzen. An oberster Stelle der Firmenphilosophie steht die Kundenzufriedenheit. „Durch die aufmerksame Beobachtung der Bedürfnisse unserer Kunden sind wir in der Lage, effiziente Lösungen in der Elektrotechnik zu erbringen. Dabei sind die Verwendung von nachhaltigen Produkten, sowie der Einsatz von erneuerbaren Energien und die Entwicklung von energieeffizienten Lösungen ein weiterer wichtiger Aspekt“, erklärt Firmeninhaber Peter Pfaffeneder.

ELTE bietet seinen Kunden ein breites Spektrum an Dienstleistungen aus allen Bereichen der Elektrotechnik: Energie-, Kommunikations-, Beleuchtungs-, Steuer-, Regelungs- und Sicherheitstechnik. „Überflüssigen Ärger und unnötige Kosten können sich unsere Auftraggeber sparen, denn durch die sorgfältige Planung werden bei uns Fehler schon im Vorhinein vermieden“, weiß Pfaffeneder.

Rund 50 Beschäftigte sorgen mit ihrer Kompetenz, ihrem Fachwissen und ihrer Einsatzbereitschaft für den Erfolg des Unternehmens. Peter Pfaffeneder über seine Mitarbeiter: „Fachliches Know-How und Teamgeist sind bei uns immer gefragt. Die Ausbildung junger Fachkräfte steht bei uns ganz oben. Der Beweis dafür sind seit Firmengründung ca. 120 kompetente und gut ausgebildete Fachkräfte, die eine Lehre bei ELTE absolviert haben.“