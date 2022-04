Efficient Engeneering

Es ist angenehm ruhig, wenn man die neuen Büroräumlichkeiten der Firma EPLAN betritt. Die warme Frühlingssonne scheint durch die großen Glasfassaden. Und wenn man sich der Kantine nähert, duftet es auch schon herrlich nach frisch gekochtem Essen.

Nicht einmal drei Jahre ist es her, dass der Marktführer und weltweite Anbieter von CAE-Softwarelösungen für die Elektrotechnik sein neues Firmengebäude im Betriebsgebiet Ardagger bezogen hat. Und der Schritt vor die Tore der Bezirkshauptstadt Amstetten passierte zum richtigen Zeitpunkt: Seit Corona verbuchen die Vertriebsabteilungen 20 bis 30 Prozent mehr Neukundenanfragen aus aller Welt.

„Wir stellen derzeit überall neue Mitarbeiter ein“, ist Geschäftsführer Martin Berger stolz auf die Entwicklung. Vor 26 Jahren hat der sympathische Amstettner EPLAN Österreich gegründet – als Teil der weltweit agierenden Friedhelm Loh Group (12.000 Mitarbeiter in über 50 Ländern).

Heute leitet er ein Netzwerk von Niederlassungen in Österreich, Südosteuropa, Middle East und Afrika und betreut mit seinen Teams allein in Österreich 3.000 Firmen. Und wenn der Mutterkonzern heuer zum 14. Mal in Folge als „Top Employer Deutschland“ ausgezeichnet wurde, steht EPLAN Österreich dem um nichts nach.

Überall im BGF-zertifizierten Haus ist ein angenehmes Betriebsklima spürbar. Sei es in den geschmackvoll eingerichteten Großraumbüros, an der Café-Lounge, wo es übrigens ganztägig Gratis-Kaffee gibt, und nach der Arbeit das eine oder andere Feierabend-Bier oder in der Kantine, „wo täglich frisch gekocht wird“, wie Personalchefin Alexandra Bruckmüller, eine EPLAN-Österreich-Mitarbeiterin der ersten Stunde, bekräftigt. „Da gibt es täglich zwei Menüs zur Wahl inklusive Salat und Suppe!“ Und wer möchte, kann sich das günstige Essen (4,90 Euro) mit frisch gepressten Fruchtsäften vom benachbarten Mostheurigen Hauer versüßen!

Es sind aber keineswegs das gute Essen und der Teamgeist, der EPLAN so erfolgreich macht. Es ist die kontinuierliche Arbeit am Erfolg, die die Nr. 1 nicht müde werden lässt, ständig besser zu werden.

„Wir alle reden seit geraumer Zeit von der Digitalisierung. Im Grunde geht es dabei um Workflow-Optimierungen, welche betriebliche Abläufe noch besser, durchgängiger und effizienter machen. Genau das ist unsere Stärke“, so Berger.

In den vergangenen zwei Jahren sind die Herausforderungen für solche Engineering-Prozesse deutlich größer geworden. „Plötzlich saßen Mitarbeiter zu Hause vor dem Computer, sollten aber dennoch auf das gleiche Projekt zugreifen können“, bringt es Alexandra Bruckmüller auf den Punkt.

Standen EPLAN-Softwarelösungen für den Maschinen-, Anlagen- und Schaltschrankbau schon vorher hoch im Kurs, so vervielfachte sich in den vergangenen Monaten die Nachfrage aus aller Welt. „In solchen Zeiten suchen Kunden einen sicheren Hafen, einen der Stabilität und Kontinuität genauso bietet, wie Kreativität“, ist Berger überzeugt.

Waren und sind in der Industrie Nr. 1

Qualitätssteigerungen, Zeitersparnis und optimierte Prozesse: Mit gutem Grund findet sich heute die Creme de la Creme der nationalen und internationalen Wirtschaft auf der EPLAN-Referenzliste. Diese umfasst längst alle Industriesparten, aber auch Bereiche wie die Nahrungs- und Genussmittelproduktion, Energie, Gebäudetechnik und vieles mehr.

Nr. 1 zu sein, ist aber keine Selbstverständlichkeit, wie Martin Berger und Alexandra Bruckmüller versichern: „Dafür muss man hart arbeiten, die Kunden immer wieder überzeugen, begeistern und motivieren – und heute schon an übermorgen denken!“

Genau das machen die EPLAN-Teams mit viel Herzblut. „Einmal für einen Pharma-Riesen zu arbeiten, dann für einen Weltmarktführer in der Beförderungstechnik oder für die Nr. 1 am Getränkemarkt - das macht den Alltag abwechslungsreich und spannend zu gleich“, sind Martin Berger und Alexandra Bruckmüller megastolz auf ihr Team, das von Jahr zu Jahr weiter wächst. Aktuell werden am Standort in Amstetten/Ardagger eine Vertriebsassistenz und ein Junior Account Manager gesucht.

Wer also über eine kaufmännische Ausbildung, idealerweise ein paar Jahre Berufserfahrung im Bereich Assistenz verfügt, SAP- bzw. CRM-Kenntnisse mitbringt und gerne in einem professionellen Umfeld mit Menschen zusammenarbeitet, ist für die eine Stelle willkommen.

Wer eine höhere Ausbildung im Bereich Elektrotechnik/Automatisierungstechnik abgeschlossen hat, verkäuferisches Gespür und den Willen für eine Karriere in einer erfolgreichen internationalen Unternehmensgruppe mitbringt, für die andere.

„Wäre schön, wenn wir unsere spannende Arbeit schon bald mit neuen Kolleginnen oder Kollegen in Angriff nehmen können“, freut sich Bruckmüller auf Bewerbungen! Die Einladung an die Café-Bar oder zum nächsten Firmenausflug gilt!

Information:

+43 (0)7472 28 000

bruckmueller.a@eplan.at

www.eplan.at