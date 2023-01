Erfolgreich mit einer Lehre bei Forster

Lehrlinge bei Forster sind daher von Beginn an wichtige Teammitglieder und werden in alle Produktionsabläufe integriert. So sammeln sie wichtige Praxiserfahrung, und einer internationalen Karriere steht nichts im Weg. Ein spannendes Aufgabengebiet, Erfolgsprämien, Lehre mit Matura sowie vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten sind nur einige der Benefits, die die Lehrlinge erwarten.

Jobs mit Zukunft

Derzeit können sechs unterschiedliche Berufe bei Forster sowohl als Einzel- oder Doppellehre erlernt werden. Diese reichen von der Metalltechnik und der Elektrotechnik über die Drucktechnik bis zum Metalldesign und der Lehre zum Industriekaufmann/-frau. Etwas haben alle gemeinsam: ein spannendes Aufgabengebiet und einen zukunftssicheren Arbeitsplatz in einem nachhaltig agierenden Unternehmen. Auch Mädchen sollten keine Scheu haben, sich zu bewerben und einen technischen Lehrberuf zu erlernen. Laura Springer (Lehre Metalltechnik) und Jasmin Rettensteiner (Lehre Drucktechnik) machen es vor. Beide schlossen die jeweilige Klasse in der Berufsschule mit ausgezeichnetem Erfolg ab.

Interessante Einblicke

Den richtigen Lehrberuf zu finden ist nicht leicht – wichtig dabei ist, dass der Job zum Jugendlichen und seinen Talenten passt. Damit das gelingt, stellen die Lehrlinge von Forster ihren Beruf in einem neuen Video vor. Schau doch mal rein! www.forster.at/lehre

Gerne kannst du dich auch direkt vor Ort über deine Zukunftschancen bei Forster informieren (z.B. Schnuppertage). Wir freuen uns auf dich!