Das wohsonst-Team rund um Baumeister DI Klaus Steyrer und Rudolf Brandstetter hat sich der Planung und Realisierung von zukunftsweisenden Bauvorhaben verschrieben. Qualitativ hochwertiges Wohnen in ausgesuchten Lagen. Wertbeständig und realisiert mit regionalen Dienstleistern.

Neben der direkt an der Ybbs gelegenen Reihenhausanlage R2 mit 10 Wohneinheiten in Neufurth-Amstetten, die im September 2019 bezogen wurde, entstand seit Oktober 2019 ein hochmodernes Wohn- und Gesundheitsgebäude. Schon als solches konzipiert, werden dort in Kürze fünf Ärzte im „dr.haus“ für die Bevölkerung zur Verfügung stehen. Bereits in der Planungsphase wurden viele Ärzte mit einem kreativen „Direct-Mailing“ über das Projekt „dr.haus“ informiert und aufgrund des regen Zuspruches wird es auch als solches ab Jahreswechsel 2020/21 in Betrieb gehen.

Auf vier oberirdischen Etagen befinden sich die Ordinationen, Büros sowie Wohneinheiten mit weitläufigen Terrassen- und Balkonflächen mit einem herrlichen Blick über die Ybbs. Im Untergeschoss sind Tiefgaragenstellplätze und Lagerflächen angeordnet. Die Erschließung aller Einheiten erfolgt barrierefrei über den zentral gelegenen Lift. Im obersten Geschoß befindet sich das Penthouse, dass mit einer traumhaften Aussicht und großzügigen Freiflächen begeistert.

Neben dem „dr.haus“ und der Wohnhausanlage R2 in Neufurth ist auch das Projekt K11 am Kreuzstöckelberg in Kematen, drei Einfamilienhäuser mit traumhaftem Weitblick zum Sonntagberg, kurz vor der Fertigstellung.

Alle drei Häuser waren bereits vor Fertigstellung vergeben. Weitere Projekte sind derzeit in Ober- und Niederösterreich in Planung. Darüber hinaus hat das wohsonst-Team seit Oktober 2020 sein neues Büro in Amstetten, Schulstraße 14 eröffnet. Infos zu aktuellen Bauprojekten finden sie unter www.wohsonst.at.