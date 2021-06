Sie glauben, Sie können nicht tanzen? Nein, Sie sind nur aus der Übung! Denn tanzen wurde uns in die Wiege gelegt – Rhythmus haben wir seit der Geburt im Blut! „Scheuen Sie sich daher nicht, eine unserer zahlreichen Tanzmöglichkeiten zu besuchen! Als langjähriger Tanzleiter von „Tanzen ab der Lebensmitte“ habe ich die Beobachtung gemacht, dass es nur ganz wenige Teilnehmer gibt, die rhythmisch unsicher sind“, berichtet Karl Hömstreit, Vorsitzender vom Landesverband Seniorentanz Niederösterreich.

Viel wichtiger sind jedoch die zahlreichen positiven Aspekte, die Körper und Seele durch das Tanzen erfahren!

Physisch stärkt Tanzen den ganzen Bewegungsapparat und fördert den Kraft- und Muskelaufbau. Koordination und Reaktion sowie das eigene Körpergefühl verbessern sich und Bewegun-gen werden sicherer und gezielter umgesetzt. Tanzen verbessert die Aufmerksamkeit, die Orientierung sowie Trittsicherheit und bietet somit eine sehr effektive Sturzprophylaxe.

Psychisch sinkt bei regelmäßigem Tanzen die Wahrscheinlichkeit an Demenz und Alzheimer zu erkranken um bis zu 76%! Durch die Freude an Musik und Bewegung sendet das Gehirn die Botenstoffe Endorphin und Serotonin aus, welche in uns die bekannten Glücksgefühle auslösen, außerdem wird das Immunsystem gestärkt.

Zahlreiche wissenschaftliche Studien bestätigen die positive Wirkung des Tanzes auf unser Denkvermögen. „Durch das Erlernen von Choreografien und Umsetzen in den Tanz werden im Gehirn neue Verbindungen geschaffen und die geistige Leistungsfähigkeit erhöht. Sich an bestimmte Bewegungsmuster zu erinnern und sie wiederzugeben ist eines der besten Mittel, dem im Alter so gefürchteten Verlust der geistigen Kompetenz entgegenzuwirken“, weiß Hömstreit. Auch die soziale Bindung in einer Tanzgruppe und die Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft sind mit Sicherheit das beste Antidepressivum.

Finden Sie „Tanzen ab der Lebensmitte“ auch in Ihrer Nähe! Von Amstetten bis Ybbs, von Gaming bis St. Pölten werden regelmäßige Tanzmöglichkeiten angeboten. Alle Infos sind auf der Homepage zu finden:

www.tanzenabderlebensmitte.at

Termine: