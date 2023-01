Ergotherapie – selbstständig Handeln im Alltag

„Als Ergotherapeut habe ich mich auf die Arbeit mit Erwachsenen spezialisiert. Ziel meiner Arbeit ist es, Menschen nach Erkrankungen und Verletzungen, durch gezielte therapeutische Maßnahmen auf dem Weg zu größtmöglicher Selbstständigkeit im Alltag zu unterstützen.“

Sein Tätigkeitsfeld umfasst die Arbeit mit Menschen mit neurologischen Erkrankungen, älteren Menschen oder auch die Behandlung von orthopädischen Erkrankungen der oberen Extremität (Schulter, Ellenbogen, Handgelenk & Finger).

Ergotherapie wird nach ärztlicher Verordnung in der Praxis in Viehdorf (Dorfstraße 17) oder bei Bedarf auch in Form von Hausbesuchen im Raum Amstetten durchgeführt.

Daniel Klem steht für Informationen und Auskünfte gerne zur Verfügung:

daniel.klem@gmx.at

0650/544 83 90