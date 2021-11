Erika Lininger für außerordentliches Engagement ausgezeichnet

Im Jahr 2018 wurde der Sozialpreis Amstetten ins Leben gerufen und 2019 erstmals vergeben. Nach Dr. Ester Steininger und Grete Gamper wird Erika Lininger nun als dritte Persönlichkeit diese Ehrung zuteil. „Beinahe drei Jahrzehnte engagiert sich Erika Lininger schon für die Rumänien Hilfe.

Nach so vielen Jahren ist es schwer bis unmöglich in Zahlen zu fassen, wie vielen Kindern und Familien durch ihren Einsatz geholfen wurde und auch jetzt noch wird. Es ist mir eine große Freude einen so engagierten Menschen ins Rampenlicht zu holen und für diese außerordentliche Leistung auszuzeichnen,“ so Bürgermeister Christian Haberhauer.

Ein Hilfsprojekt wächst und gedeiht

1997 gründete Erika Lininger ihre eigene Rumänienhilfe und freute sich damals schon über viel Unterstützung. Zuvor entstand ein Flohmarkt, dessen Einnahmen der Rumänienhilfe zu Gute kamen. Auch an österreichische Familien in Not wurden Waren verschenkt.

Seit 1994 konnte durch Frau Liningers Engagement in Cavnic ein Krankenhaus mit 140 Betten neu eingerichtet werden, sieben Kindergärten, zwei Volksschulen, ein Gymnasium und über 150 Häuser wurden saniert und neu möbliert und 17 kleine Häuser gebaut. Auch ein Altenheim in Baia Sprie wurde mit Betten ausgestattet.

Seitens der Rumänienhilfe konnten auch Arztkosten übernommen, Heizkosten bezahlt und seit 2016 tausende kostenlose Mahlzeiten verteilt werden. Ein besonderer Fokus lag jedoch immer auf Schulen und Kindergärten. So wurden für unzählige Kinder Schulmaterial und Spielsachen besorgt. Seit Februar 2020 wurden 237 Hilfspakete direkt per Post versandt.

Viel Unterstützung von vielen Freiwilligen

Nach all den Jahren ist Erika Lininger des Helfens nicht müde geworden. „Ein großes Danke an alle meine Unterstützer und auch an alle Familien und Einzelpersonen, die der Rumänienhilfe in jeglicher Weise geholfen haben“, so Erika Lininger.