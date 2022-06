Erlebnis Hochrieß

Kinder und Tiere – das ist eine fast magische Beziehung. Und so leuchten auch im Erlebnispark Hochrieß bei Purgstall die Kinderaugen, wenn sie Wildtiere, die man sonst nur selten zu Gesicht bekommt, aus nächster Nähe beobachten oder sogar füttern dürfen.

Schon seit den 1970er-Jahren ist der Wildpark Hochrieß als beliebtes Ausflugsziel im Mostviertel weit über die Bezirksgrenzen hinaus bekannt. Durch ständige Erweiterung sind hier mittlerweile 45 Tierarten zuhause. Die größten und beeindruckendsten Tiere gibt es durch den Umbau jetzt erstmals zu sehen: Steinböcke, Rot- und Damwild sowie Gämsen leben in großen Gehegen, Sikahirsche und Mufflons im Freigehege, das Besucher sogar betreten können.

Foto: zVg

„Seit einiger Zeit hatten wir vor, den Wildpark weiter auszubauen und auch bisher unzugängliche Teile für die Besucher zu öffnen“, erklärt Matthias Distelberger, der mit seinem Bruder Philipp den Erlebnispark samt Hotel und Gastronomie führt. Drei Jahre Planung und eineinhalb Jahre intensive Bauzeit später präsentiert sich der 23 Hektar große Park als beeindruckendes Naturerlebnis mit riesigem Spielareal.

Ein neu angelegter Rundweg führt große und kleine Besucher durch den Wald an den Wildgehegen vorbei zu einem der neuen Highlights, dem großen Abenteuerspielplatz mit Rutsche, Geschicklichkeitsparcours und drei Holzhütten.

Mit Hirsch und Reh auf Augenhöhe

Auf dem Weg dorthin lassen sich sämtliche Tiere des Wildparks wie in freier Natur beobachten, viele dürfen von den kleinen Besuchern auch gefüttert werden. Die Orientierung im weitläufigen Gelände erleichtert ein neues Leitsystem. Auf der Wildpark-Karte wählt man die persönliche Route zu den Klein- und Großtiergehegen. Die Panoramarunde erschließt mit 1,8 Kilometern das ganze Gelände bis zum Panoramaspielplatz, die kleinere Wildpark-Runde hat eine Länge von einem Kilometer. Auf Infotafeln erfährt man Wissenswertes über den Wildpark, seine Geschichte und seine Bewohner. Wer die Tierrätsel des Kinderrätsel-Passes richtig löst, bekommt eine kleine Überraschung.

Wenn die kleinen Füße müde werden, darf es auch eine Fahrt mit einem Bollerwagen sein, den es am Eingang auszuleihen gibt. Ein riesiger Spielplatz befindet sich auch in der Nähe des Eingangs vor dem gemütlichen Restaurant mit Gastgarten, wo man sich nach dem Spielen und den vielen Erlebnissen stärken kann. Vor der Einkehr stehen aber noch – in unmittelbarer Nähe des Restaurants – die „klassischen“ Attraktionen des Wildparks, Ponyreiten und Streichelzoo, auf dem Programm.

Im neuen Shop beim Eingang finden sich Andenken an den schönen Tag im Erlebnispark, vom Plüschtier bis zu Delikatessen aus heimischer und regionaler Produktion.