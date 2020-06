Auf den Fisch gekommen ist der heute 68-jährige ehemalige ÖBB-Bedienstete bereits im Volksschulalter. „Da bin ich mit meinem Bruder Paul beinahe täglich am Seiseneggerbach gewesen, um Fische zu beobachten. Ihre Wendigkeit und Eleganz hat mich dabei am meisten fasziniert“, berichtet Ernst Dobsicek. 1973 baute er sich schließlich im eigenen Garten sein erstes Biotop und hielt darin Goldfische. Zwei Jahre später stieß er bei einem Wien-Besuch mit seiner Gattin Monika dann auf Farbkarpfen, auch Nishikigoi oder Koi genannt. „Das war dann praktisch Liebe auf den ersten Blick und ich ließ mir einige Exemplare aus Frankreich schicken.“ Heute besitzen die Dobsiceks einen Schwarm von 50 Exemplaren sowie ein Dutzend Jungfische. Der älteste Koi, die goldene Mama, ist mittlerweile vierunddreißig Jahre alt. „Meine Frau gibt jedem Fisch einen ganz persönlichen Namen. Ich hingegen benenne sie nach den Zuchtformen.“ Aufgeteilt werden Kois in mindestens sechszehn Hauptvarianten und über einhundert Unterformen. Ernst Dobsicek hält Kohaku, Showa und Tancho.

Kois sind teuerste Teichfische

Die Herkunft der Kois, die man auch als Könige der Gartenteiche bezeichnet, weil sie zu den teuersten Teichfischen der Welt zählen, ist bis dato nicht eindeutig geklärt. „Vermutlich gelangten sie über den Iran vor etwa 2.000 Jahren nach Asien, wo sie als Insektenfresser und Speisefische gehalten wurden“, erklärt Ernst. Seit etwa 1870 werden sie in Japan als Statussymbole und Glücksbringer gehalten. „Uns hat die Ruhe, die die geselligen Fische ausstrahlen, sofort zugesagt. Ich war von Beruf Lokführer und jedes Mal, wenn ich nach dem Dienst zu unserem Teich gegangen bin, hat sich die Ruhe der Fische auf mich übertragen“, erzählt Ernst Dobsicek. „Jetzt in der Pension habe ich noch mehr Zeit ihre Gegenwart zu genießen.“ Auch Gattin Monika, einst Krankenschwester, sowie die drei Töchter und sechs Enkelkinder, schätzen die Kois. „Wir alle haben regelrecht eine Beziehung zu ihnen aufgebaut. Wenn sie uns sehen, schwimmen sie sofort an den Teichrand. Sie fressen uns sogar aus der Hand.“

Spezialfutter für die Kois

Kois haben im Übrigen eine Lebenserwartung von bis zu 60 Jahren und erreichen ein Gewicht von bis zu zwölf Kilogramm bei einer Körperlänge von bis zu 90 Zentimetern. Sie legen etwa 400.000 bis 500.000 Eier und in etwa 72 Stunden entwickelt sich aus dem Ei ein Jungfisch. Bei den Dobsiceks bekommen die Kois ein Spezialfutter, dessen Zusammensetzung „Koivater“ Ernst nicht verrät. „Das ist mein Geheimnis! Nur so viel: Die Nahrung sollte immer reich an Eiweiß, Fett und Kohlehydraten sein bzw. der Jahreszeit angepasst werden. Im Sommer mehr, im Herbst weniger Protein, dafür mehr Fett.“ Sinkt die Wassertemperatur auf unter 5 Grad Celsius, reduzieren die Kois ihren Stoffwechsel und halten am Boden ihres Gewässers Winterruhe. Um die Haltung des Koi auch in unseren Breiten anderen Interessierten näherzubringen, gründete Ernst gemeinsam mit seinem verstorbenen Bruder Paul und weiteren Gleichgesinnten vor 25 Jahren einen Verein für Gartenteichfische – den 1. Koiclub Österreichs. (Mehr unter www.koiclub.at)

„Seit sechs Jahren bin ich nun Obmann des Vereins. Derzeit haben wir 30 Mitglieder vom Mostviertel über das Burgenland bis nach Kärnten.“ Man treffe sich zwar nicht so oft, habe aber dafür per Handy und Mail regen Austausch. „Es treten immer wieder Fragen bei der Haltung auf, wo man sich gegenseitig erfahrungsgemäß behilflich sein kann.“ Kann sich Ernst eigentlich ein Leben ohne Farbkarpfen überhaupt noch vorstellen? „Nein, undenkbar! Sie sind mir und Monika so ans Herz gewachsen und gehören zur Familie!“