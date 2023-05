Eröffnung Elektrofachmarkt Elser

Christian Elser Elektrotechnik mit Sitz in Hofamt Priel hat Anfang Mai seinen Elektrofachmarkt in Persenbeug eröffnet. Hier finden Sie Haushaltsgeräte der Marken: Bosch, Liebherr, Miele, AEG, SIEMENS, GORENJE, NIVONNA, NEDIS, NABO sowie Zubehör wie Entkalkungsmittel, Kaffee, Miele Twindos, Ados etc.

„Wir haben aber nicht nur für den Hausmann oder die Hausfrau bestens gesorgt, sondern auch für Hand- und Heimwerker – sämtliches Installationsmaterial, Schaltermaterial, Schrauben, Dübel, Pistolenschaum, Silikon etc. In unserem breiten Sortiment werden Sie bestimmt fündig! … Und falls nicht, bestellen wir gerne ihr persönliches Lieblingsprodukt!“, laden Christian Elser und sein Team ein.

Christian Elser Elektrotechnik

Wachaustraße 2

A-3680 Persenbeug-Gottsdorf

Geöffnet Mo-Fr von 7.30 – 12 Uhr