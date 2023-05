Es grünt so grün...

Bei den Waidhofner Gartentagen, die unter dem Motto „Garten findet Stadt“ stehen, öffnen am 17. und 18. Juni städtische Grünanlagen und Privatgärten ihre Pforten.

4.500 m² in halber Hanglage

Christina Steinmetz nimmt mit ihrem Garten an den Gartentagen teil. „Ich investiere sehr viel Zeit in meinen Garten und finde es schön, wenn auch andere Freude daran haben“, erklärt sie. In ihrem 4.500 Quadratmeter großen Garten in halber Hanglage, der seit 15 Jahren die Natur im Garten-Plakette trägt, gibt es viel zu sehen. „Ich experimentiere sehr gerne und habe neun Sorten Erdäpfel und sechs Sorten Bohnen angebaut. Vieles davon bekommt man im Supermarkt nicht. Ich koche gerne mit meinen selbstangebauten Produkten für mich und meine Familie“, verrät die Waidhofnerin. Zu sehen gibt es auch ein selbstkonstruiertes Gewächshaus und einen Teich, der voller Froschlaiche ist und in dem sich Molche angesiedelt haben.

Der erste mit der Natur im Garten-Plakette

Gudrun Schwarz ist das dritte Mal bei den Waidhofner Gartentagen mit dabei. „Ich mache mit, weil mir viele gesagt haben, dass sie zu mir in den Garten kommen wollen. Besonders gefallen mir die Gespräche und der Austausch mit Leuten, die auch von weit her kommen“, sagt sie. Ihr Garten wurde Ende der 1990er Jahre als Erster in Niederösterreich mit der Natur im Garten-Plakette ausgezeichnet. Mit 400 Quadratmetern ist er eher klein, hat aber eine große Vielfalt an Pflanzen zu bieten. „Mein Garten erinnert an einen Englischen Garten. Es gibt viele Staudenpflanzen und Rosen zu sehen, was für eine große Farbpracht sorgt“, erklärt sie. An den beiden Tagen findet auch eine Kunstausstellung mit Bildhauer Miguel Horn und Maler Pius Litzlbauer in ihrem Garten statt.

Schwimmteich, Wiese und Gemüsegarten

Inge Bukovsek und ihr Mann Peter Fuchs sind ebenfalls große Gartenliebhaber und besuchen regelmäßig Gartentage in anderen Gemeinden. Ihr Hanggarten ist in Stufen terrassiert und bietet Platz für einen Schwimmteich, einen Gemüsegarten, eine Wiese für Insekten und Beete.

„Ich bin eher die Blumengärtnerin und mein Mann eher der Gemüsegärtner“, verrät Inge Bukovsek. Von dem selbstangebauten Gemüse wandert natürlich viel in den eigenen Kochtopf. Sogar Chilipulver stellt das Ehepaar selbst her. An den Waidhofner Gartentagen stellt Inge Bukovsek auch selbstgemachte Gartenkeramik und Malerei aus.

www.waidhofen.at/gartentage