„Es ist extrem cool hier!“

Auch wenn Welser Profile im vergangenen Jahr so viele neue Lehrlinge einstellen konnte wie nie zuvor - es bedarf laufender Bemühungen, um eine ausreichende Anzahl an passenden Bewerbern zu finden. Zwei, die am Beginn ihrer beruflichen Laufbahn im Unternehmen stehen, sind Simeon Gindl (16) und Tobias Hönickl (16).

Seit September 2022 absolviert Simeon Gindl eine Doppellehre zum Werkzeugbautechniker und Technischen Zeichner. Der junge Grestner kennt Welser Profile von Kindesbeinen an – war schon in der Schulzeit auf Exkursion im Unternehmen.

Nach einem Jahr HTL hat er im Vorjahr den Weg in die Berufswelt gewählt. „Die Noten waren´s nicht“, erklärt er. „Ich hab einfach mein Talent für das Technische Zeichnen entdeckt - etwas, das mir auch ein WIFI-Test bestätigt hat!“

Die Entscheidung für Welser Profile hatte mehrere gute Gründe, wie der leidenschaftliche Snowboarder erklärt: „Das professionelle Umfeld, die perfekte Betreuung und auch die Tatsache, dass ich den Arbeitsplatz bequem mit dem Rad erreichen kann, machten die Entscheidung sehr leicht!“

Rund 30 Jugendliche starteten mit ihm, darunter auch fünf Mädchen. Derzeit befindet sich Simeon in der Grundausbildung – etwas, womit alle Lehrlinge im Unternehmen beginnen. Diese dauert 30 Wochen. Trainiert werden zum einen handwerkliche Basics wie Drehen, Bohren, Fräsen, Schneiden oder Schweißen, zum anderen müssen die jungen Menschen auch Lernaufträge erfüllen, die das Verständnis für die eigentliche Arbeit unterstützen. „Wir müssen zum Beispiel Präsentationen erstellen und vortragen“, ist Simeon stolz, auch in Sachen Persönlichkeitsbildung Erfahrung zu sammeln.

Eine Stufe weiter in der Ausbildung ist schon Tobias Hönickl, der auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in Ybbsitz aufgewachsen ist. Er hat schon als Kind gewusst, dass Eisen etwas Wichtiges in seinem Leben ist. Der Vater war Schlosser, die ersten (und einzigen) Schnuppertage bei Welser Profile – da war der Berufsweg von Anfang an klar.

Im zweiten Lehrjahr verlässt der angehende Prozesstechniker schon wochenweise die Lehrwerkstatt und arbeitet an den Produktionsmaschinen. „Das ist sehr cool und wird großartig von unseren Ausbildnern unterstützt“, so Tobias. Die Frage, was er bei Welser Profile vermisst, beantwortet der junge Hobby-Motocrosser und Klavierspieler schlicht und einfach mit: Nichts! „Es ist wirklich toll hier, einen Beruf mit vielen Aufstiegs-Chancen zu lernen und dabei sein erstes Geld zu verdienen!“ Geld, das Tobias Hönickl unter anderem schon in sein Moped und eine eigene Schweißanlage investiert hat. Derzeit spart er auf sein erstes Auto.

Was beide jungen Männer unisono als sehr positiv bewerten: „Wir sind im Haus alle per Du. Das stellt uns gleichwertig auf eine Ebene und fördert auch den Zusammenhalt.“ Lob gibt es auch für die zahlreichen Teambuilding-Aktivitäten – ganz besonders die drei Tage Sommerspaß in Wildalpen im ersten Lehrjahr.