Es weihnachtet wieder

Im Herzen der Stadt herrscht weihnachtliche Stimmung: der Duft von Maroni, Baumkuchen, Glühmost & Co. liegt in der Luft. Dank der zahlreichen Bäume und der liebevollen Dekoration verwandelt sich der Amstettner Hauptplatz – heuer erstmals über die Weihnachtsfeiertage hinaus – in ein weihnachtliches Wunderland.

So hat man noch bis zum 6. Jänner 2023 die Möglichkeit mit Familie, Freunden oder Arbeitskolleg:innen die kulinarischen Köstlichkeiten der Gastrohütten zu genießen. Neben vereinzelten Programmhighlights, wie dem Perchtenlauf oder dem Besuch des Nikolaus, warten auch stimmungsvolle Auftritte regionaler Musikvereine und Musikensembles. Auch für die kleinen Gäste gibt es wieder ein ganz besonderes – und bereits bekanntes – Highlight: Jeden Sonntag von 14 bis 15 Uhr lädt der Weihnachtswald-Express zu einer Gratisfahrt ein.

Für die kleinsten Besucher:innen gibt es auch während der Ulmerfelder Schlossweihnacht allerhand zu entdecken: am dritten Adventwochenende locken kunterbunte Weihnachtsbasteleien, lustige Kutschenfahrten und ein Besuch vom Christkind hinter die geschichtsträchtigen Mauern.

Die Erwachsenen kommen natürlich auch nicht zu kurz. Neben Auftritten von heimischen Musikgruppen und Chören begeistern auch einzigartige Werkstücke von (über-)regionalen Kunsthandwerker:innen. Ausgewählte Aussteller:innen lassen neugierige Besucher:innen bei ihrem gelernten Handwerk sogar über die Schulter schauen.

Öffnungszeiten

Amstettner Weihnachtswald:

18.11. bis 23.12.2022, täglich von 12 - 21 Uhr

24.-26.12.2022: geschlossen

27.12. bis 6.1.2023, täglich von 16 – 21 Uhr

Jeden Sonntag im Weihnachtswald:

Gratisfahrt mit dem Weihnachtswald-Express von 14 bis 15 Uhr

Advent- & Weihnachtslieder, dargeboten von regionalen Musikvereinen & -ensembles von 16 bis 17 Uhr

Die Ulmerfelder Schlossweihnacht im bezaubernden Ambiente findet heuer zu folgenden Zeiten statt:

9.12.2022, 16 – 20 Uhr

10.12.2022, 13 – 20 Uhr

11.12.2022, 10 – 18 Uhr

Weitere Informationen zu den Weihnachtsmärkten sowie weiteren Adventaktionen gibt es unter

www.amstettner-advent.at