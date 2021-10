Es zischt bei den Schmiedmostbauern

Die Schmiedmostbauern-Betriebe:

Adelsberger Bio-Most&Saft, Fam. Adelsberger, Randegg

Biohof Steg, Familie Aigner, Gresten-Land

Biohof Großheuberg, Familie Fenzl, Scheibbs

Hechals Biospezialitäten, Familie Frühwald, Reinsberg

Biohof Phyrabauer, Familie Heigl, Wang

KernObstHof, Familie Kern, Steinakirchen am Forst

Biohof Hinterstockreith, Familie Lueger, Opponitz

Biohof Mitterholz, Familie Sonnleitner, Waidhofen an der Ybbs

Die acht Produkte der Schmiedmostbauern:

SchmiedMost

SchmiedPerle, fruchtiger Obstperlwein

Schmiedi, ein Saft aus Äpfeln und Birnen speziell für Kinder

SchmiedFeuer, ein Apfel-Birnen-Brand mit besonderem geschmiedeten Verschluss

SchmiedRadler

Schokolade-Komposition „Schmiedi-Schoki“

Schokolade-Komposition „Schwarze Gräfin“

Schmiedi-Zisch

Den Schmiedi-Zisch und alle weiteren Produkte der Schmiedmostbauern sind ab Hof bei den Mitgliedsbetrieben sowie in vielen Regionalläden und in ausgewählten SPAR-Märkten erhältlich. Fragen Sie einfach in Ihrem Geschäft nach, ob es „Schmiedi-Zisch“ gibt.