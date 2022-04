„Unsere Lieferanten sind aus Österreich!“

Einen Marktsturm, wie in den vergangenen Monaten, hat Harald Essmeister noch nicht erlebt. Als größter privater Pelletshändler in Niederösterreich hat der Kemmelbacher Unternehmer die Entwicklung zwar kommen sehen, das Ausmaß überrascht ihn aber selbst. Rund 30 Prozent mehr muss er für die Biomasse-Brennstoffe aktuell von seinen Kunden verlangen.

„Die Optik sieht nicht gut aus“, lässt der 45-jährige dreifache Familienvater keine Zweifel an der Teuerung. „Wie es dazu gekommen ist, lässt sich aber ganz gut erklären – gleich wie die Sinnhaftigkeit, warum Pellets die Energie-Zukunft mitbestimmen sollten!“

Große Lagerkapazitäten sichern den Kunden die Versorgung. Neben Kemmelbach und Blindenmarkt kommen Essmeister-Pellets auch aus Amstetten-Greinsfurth (Bild). Foto: ESSMEISTER

Fakt ist für Essmeister, dass das Ende des fossilen Zeitalters eingeläutet ist. „Die Richtung stimmt schon. Man darf aber nicht glauben, dass wir den Wechsel zur erneuerbaren Energie kurzfristig vollziehen können. Wir brauchen den Energiemix. Und da ist es nicht gut, wenn sich Politik anmaßt, den Markt beeinflussen zu wollen“, spart er nicht mit Kritik.

Gar keine gute Meinung hat Essmeister von der Umweltkampagne „Raus aus dem Öl!“ und der damit verbundenen 10.000-Euro-Geldspritze für den Kesseltausch. „Ich halte nichts davon, dass man Menschen dazu animiert, ihr noch funktionierendes fossiles Heizsystem einfach rauszuwerfen. Das ist nicht gerade nachhaltig, wobei im Neubau natürlich ein fossiles Heizsystem nichts mehr verloren hat!“

Essmeister weiter: „Nicht nur in Österreich, in ganz Europa wurde damit ein Boom ausgelöst, dem weder die Hersteller der Anlagen, noch die Installateure gerecht werden konnten!“

Ihre Auswirkung zeigt die Initiative nun auch bei der Entwicklung der Pelletspreise. Während das Angebot-Nachfrage-Spiel in den vergangenen Jahren sogar ein Sinken zur Folge hatte, schlägt nun das Pendel in die andere Richtung aus.

Die unnatürlich stark steigende Nachfrage hat den Markt ins Wanken gebracht. „Die Menge allein war und ist nicht das Problem. Österreich produziert als Netto-Exporteur mehr Pellets, als im eigenen Land verkauft werden. Vielmehr waren es die Rohstoffe, die zu Mehrkosten führten“, weiß Essmeister.

Neben den energiesparenden, weil trockenen Hobelspänen musste der Markt nämlich zunehmend auf deutlich feuchtere Sägespäne und zuletzt auch Hackschnitzel sowie Schleifholz zurückgreifen. Diese mussten aber getrocknet werden, mit entsprechend hohem Energiebedarf (Strom, Gas).

Die dort explodierenden Kosten waren der eine Preistreiber, Hamsterkäufe der andere. „Wenn Ware zum Spekulationsobjekt wird, hebelt das den normalen Markt aus“, erklärt der Mostviertler Pelletshändler die scheinbar unkontrollierbare Situation vor wenigen Wochen.

Dabei war immer genug Ware da, wie er versichert. Allein sein Unternehmen hat in riesigen Silos und Lagertanks große Menge bevorratet. Die generelle Verunsicherung führte aber zu stark steigenden Bestellungen. „In Spitzenzeiten hätten wir in einer Woche dieselben Mengen liefern sollen, wie sonst in drei Monaten!“

Foto: zVg

Mit einer gut ausgleichenden Logistik, aber auch dem alten Prinzip der Handschlagqualität brachte er wieder etwas Ruhe ins System. Harald Essmeister: „Der Wert eines Stammkunden hat zuletzt in vielen Branchen einen neuen Stellenwert bekommen. Bei uns zweifellos auch!“

Die Preise sollten sich einpendeln

Dass sich die Preise weiter nach oben entwickeln, damit rechnet Essmeister derzeit nicht. „Ich erwarte, dass sie sich auf dem aktuellen Niveau einpendeln!“

Ein Niveau, das er im Vergleich zum internationalen Markt sieht. „Pellets sind nirgendwo in Europa so günstig wie in Österreich“, so Essmeister. „In Deutschland kostet die Tonne derzeit durchschnittlich 400 Euro, das sind fast 100 Euro mehr als bei uns!“

Ein anderer Vergleich macht die langfristige Sinnhaftigkeit des Biomasse-Brennstoffes noch deutlicher: Der Brennwert von einem Liter Öl entspricht in etwa dem von zwei Kilogramm Pellets. Derzeit kostet ein Liter Öl rund 1,36 Euro*, zwei Kilogramm Pellets rund 0,62 Euro*. Das Heizen mit Öl ist demnach doppelt so teuer, wie Heizen mit Pellets.

Was Harald Essmeister, der übrigens auch große Mengen an fossilen Energieträgern ausliefert, nicht zuletzt als enorm wichtiges Argument für Pellets sieht, ist die Unabhängigkeit von großen Märkten und Lieferketten. „Wir haben insgesamt nur vier Lieferanten, und die sind alle in Österreich beheimatet. Die zwei wichtigsten kommen sogar aus Niederösterreich. Drei große Pelletslager mit Bahnanschluss (Amstetten/Greinsfurth, Blindenmarkt und Prinzersdorf) garantieren nachhaltige Sicherheit und kurze Wege. Und wir laden direkt bei Produzenten im Waldviertel und im Traisental!

Mit Cleveren Ideen in die Zukunft

Mehr als 80 Jahre Erfahrung im Landwirtschafts- und Energiehandel, clevere Entscheidungen und innovative Geschäftsideen zeichnen die Firma Essmeister seit drei Generationen aus. Auf seine jüngste Investition ist Harald Essmeister aber selbst stolz: Zwei große Photovoltaikanlagen (auf Werksdächern in Kemmelbach und Blindenmarkt – zusammen 550 kwp) liefern seit einem Jahr Sonnenstrom ins Netz.

Zuvor hat die Unternehmerfamilie ihren Innovationsgeist mit der Übernahme der Stöber-Mühle in Hafnerbach im Jahr 2017 und der Gründung von „Bake Affair“, ein Startup für Backmischungen und Geschenke, unter Beweis gestellt. Mehr dazu demnächst.

*Stand: 11. April 2022

www.essmeister.at