„Eigentlich war Handarbeiten alles andere als mein Lieblingsfach in der Schule“, gesteht Eva Maria Handl-Lagler. „Vor allem Stricken und Häkeln waren so was von uninteressant.“ Umso mehr verwundert es, dass die Euratsfelderin schließlich nach Schnuppertagen in einer Tischlerei, in einem Büro und bei einem Fotografen, dann doch beim Schneidern landete. „Damals hat mich vieles interessiert und das Ausprobieren war wirklich gut, um letztendlich feststellen zu können, dass es doch etwas sein muss, wo ich mit meinen beiden Händen etwas erschaffen kann.“ So kam es, dass Eva Maria die HBLA Lentia in Linz Urfahr mit dem Schwerpunkt Mode absolvierte, danach die Meisterklasse an der Modeschule Herbststraße in Wien mit dem Schwerpunkt Bühnenkostüm besuchte und schließlich im Juni 2011 ihre Meisterprüfung ablegte.

„Es musste etwas sein, wo ich mit meinen beiden Händen etwas erschaffen kann.“ (Eva Maria Handl-Lagler)

Am 10.10. 2011 meldete sie ihr Gewerbe an und machte sich als Damenkleidermachermeisterin selbstständig. Im März 2014 trat Eva Maria, die sich selbst bewusst als Schneiderin und nicht als Designerin bezeichnet, bei den Berufsstaatsmeisterschaften in Salzburg an und holte sich Silber. Nur sieben Monate später ging sie bei den Berufseuropameisterschaften im französischen Lille an den Start und erlangte prompt Bronze. Ein Jahr später zog sie bei ihrer Teilnahme beim Haute Couture Austria Award mit einer Kreation aus einem Stoff des Künstlers Christian Ludwig Attersee ins Finale ein. „Zu einem Sieg hat es nicht gereicht, aber ich nehme nun jedes Jahr daran teil. Irgendwann schaffe ich es, am Podest zu stehen“, meint die sympathische 30-Jährige schmunzelnd.

Der eigene Stil

Anderen nachzueifern liegt der Mostviertlerin gar nicht, auch Modetrends hinterherzujagen oder zu kopieren ist nicht das Ihre. „Einzig die Kreationen von Lena Hoschek beeindrucken mich sehr. Ansonsten bin ich der Meinung, dass jede Frau ihren eigenen Stil finden sollte. Nur weil etwas gerade in Mode ist, heißt es noch lange nicht das es einem steht. Und überhaupt: Immer tragen, was alle anderen auch haben, ist doch langweilig!“ In Eva Marias Werkstatt, die sich im neuen Gemeindeamt ihrer Heimatgemeinde befindet, ist stets etwas los. Unter dem Namen „Genoveva“ – zu Deutsch, die Schicksalsweberin – fertigt sie Modelle mit dem gewissen Etwas. Vor allem Dirndln, Tracht und seit Kurzem auch Kleider im Stil der 1950er Jahre sind Eva Marias Spezialität. Im Mai 2016 entwarf sie die Dirndlkleider für die Marketenderinnen der örtlichen Trachtenmusikkapelle und ein Jahr später präsentierte sie das Euratsfelder Festtagsdirndl und als Alternative ein Etuikleid. Alle fanden großen Anklang. „Zu den Kleidern der 1950er Jahre kam ich dadurch, weil für mich Röcke und Kleider jene Kleidungsstücke sind, die die Vorzüge von uns Frauen bestens unterstreichen. Denken wir nur an Stilikonen wie Sophia Loren, Grace Kelly oder Gina Lollobrigida – alles unterschiedliche Frauentypen, aber in den 1950er-Kreationen mit schwingendem Rock und schmalem Oberteil sahen sie alle blendend aus.“ Kein Wunder, dass immer mehr Interessierte Eva Marias Homepage www.genoveva-kleider.at aufrufen, um sich näher über diese Kleider zu informieren.

Aber nicht nur Kleider wieder salonfähig zu machen, ist Eva Maria ein Anliegen. Auch Nachhaltigkeit spielt für die Damenkleidermachermeisterin eine große Rolle. „Oft hat man am Dachboden oder ganz hinten im Kleiderschrank ein Kleid von der Oma oder Mama hängen. Dieses Erbstück kann man, etwas abgeändert und modernisiert, wieder austragen. Ich habe viele Kundinnen, die gerade deswegen zu mir kommen.“

Frauen setzen auf Qualität

Und noch etwas fällt Eva Maria auf: „Die Zeiten, wo wahllos und ungefragt Kleidung gekauft wurde, sind vorbei. Frauen setzen immer mehr auf Qualität, Langlebigkeit und Einzigartigkeit bei den Materialien als auch bei der Produktion. Letztendlich müssen wir Frauen tagtäglich unseren Mann stehen. Kleidung sollte deswegen nicht nur hübsch, sondern gleichzeitig auch funktional sein. Ich kann nur raten, mehr Mut zu Kleidern und Röcken zu entwickeln. Ich habe es auch lange nicht geglaubt, aber der Umstieg von der Hose zum Kleid lohnt sich wirklich!“