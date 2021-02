Noch nie gab es eine solche Herausforderung für die heutige Generation zu bewältigen – das Virus Corona hat unsere ganze Welt in kürzester Zeit verändert. Die weltweite Pandemie ist natürlich auch in Weitenegg in der Gemeinde Leiben spürbar. Die Firma Habich ist ein weltweit agierendes Familienunternehmen, dass sich aber gerade in Zeiten der Krise bewährt. Dr. Olaf Schmidt-Park, Geschäftsführer der Firma Habich, betont: „Bei uns gibt es keine Kurzarbeit, die Arbeitsatmosphäre ist auch in der Krise sehr gut. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dürfen verlässlich mit dem vollen Gehalt rechnen – und das bei guter Bezahlung! Vielen Firmen bleibt in dieser Situation nichts anderes übrig, als sich von der Mannschaft zu trennen – wir hingegen suchen jetzt Fachkräfte für unser Team.“

Lebensqualität bei der Arbeit

Seit über 170 Jahren wird bei Habich eine einzigartige Unternehmenskultur gepflegt, die von Verantwortung und gegenseitigem Respekt gepflegt ist. Dr. Olaf Schmidt-Park: „Die Mitarbeiter sind unsere wichtigste Ressource. Durch herausfordernde Aufgaben und viel Eigenverantwortung möchten wir sie motivieren, täglich ein bisschen besser zu werden. Dabei kommen wir den Mitarbeitern gerne mit Flexibilität und bedarfsgerechten Arbeitsmodellen entgegen. Nur wer Beruf mit Familie und Freizeit problemlos in Einklang bringen kann, wird auch sorgenfrei und mit Freude gute Arbeit leisten.“

Spezialpigmente für die ganze Welt

Habich ist ein global agierender Produzent von anorganischen Spezialpigmenten zur Einarbeitung in Lacken, bauchemischen Produkten, keramischen Erzeugnissen, Druckfarben und Kunststoffen. Das hoch motivierte chemisch und technisch geschulte Personal ist Garant für die Entwicklung und Produktion innovativer und marktgerechter Produkte, die höchste Qualitätsstandards erfüllen.