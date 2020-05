Geplant sind eine moderne Abfalltrennungslogistik, zwei zusätzliche Elektrotankstellen und eine Rampe. In Folge werden Stellplätze für 10 Busse geschaffen und im Bereich des Red Zac-Handels vier Parkplätze ergänzt. Bereits heute sind vier von 27 Firmenfahrzeugen elektrisch betrieben. Der Strom für die Fahrzeuge wird aus der firmeneigenen Photovoltaikanlage gewonnen.

Seit der Übernahme der Ing. Baierl GmbH durch die oberösterreichische Unternehmensgruppe SWIETELSKY wurde der Mitarbeiterstand auf 84 Personen verdoppelt. Auch die Lehrlingsausbildung wurde deutlich intensiviert. Aktuell gehören die acht Baierl-Lehrlinge zu den besten der Region, was erfolgreiche Wettbewerbsteilnahmen immer wieder bestätigen.

Der Spezialist für Elektro & Sanitär

MICHAELA GRASSERBAUER



Das Unternehmen bleibt weiterhin erster Ansprechpartner im Elektro- und In-stallationsbereich für Privat- und Gewerbekunden der Region. „Wir bieten unseren Kunden ein breites Leistungs- und Servicespektrum von der Planung über Montage bis zur Endfertigung – und das alles aus einer Hand“, betont Geschäftsführer Engelbert Schwank und untermauert damit auch die Professionalität und Qualität seiner bestens ausgebildeten Mitarbeiter. „Für uns ist es wichtig, die individuellen Wünsche unserer Kunden zu realisieren und als Spezialist vor Ort, das entsprechende Know-how zu liefern“, setzt Schwank fort. „Denn wir als regionales Unternehmen mit hoher Servicekompetenz sind auch da, wenn ein Notfall eintritt.“

Durch die Anbindung an den Mutterkonzern SWIETELSKY werden aber auch außerhalb des traditionellen Einzugsgebietes neue Chancen wahrgenommen. So wurden zu Beginn dieses Jahres zwei neue Bürostandorte gegründet, einer im niederösterreichischen Grafen-wörth und einer in Traun (OÖ). Dort werden nun bereits elektrotechnische Leistungen und Planungen für den großvolumigen Generalunternehmerbau angeboten (derzeit 500 Wohnungen im Bau) und österreichweit Industriekunden betreut.

Die besten Jobs in schwierigen Zeiten

MICHAELA GRASSERBAUER Links: Stets für die Kunden da: die Elektromonteure Lukas Wurm und Thomas Schalhaas. Rechts: Das neue digitalisierte Lager ist das Kernstück der Logistik bei Firma Baierl, wo auch Elektrolehrling Florian Offenberger sein Arbeitsmaterial zusammenstellt.

Am Stammsitz in Steinakirchen befindet sich zudem eine neue Klimatechnikabteilung in Gründung. In die Zukunft blickt man optimistisch und will das exzellente Fachkräfte-Team weiter aufstocken. Gesucht werden Elektriker, Klimatechniker, Installateure und Lehrlinge für alle Gewerke. Wer also in schwierigen Zeiten einen verlässlichen und vertrauenswürdigen Arbeitgeber sucht, soll sich dringend bewerben. Als Teil der Unternehmensgruppe SWIETELSKY kann man bei der Ing. Baierl GmbH für einen der begehrtesten Arbeitgeber Österreichs tätig werden (Ranking trend Top-Arbeitgeber 2020).