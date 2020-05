Noch nie gab es eine solche Herausforderung für die heutige Generation zu bewältigen – das Virus Corona hat unsere Welt in kürzester Zeit verändert. Die weltweite Pandemie ist natürlich auch in Loosdorf spürbar. Die Firma Neidhart ist ein alteingesessener Familienbetrieb, der in dieser Krise auf Zusammenhalt und auf das Vertrauen, dass es bald gut weitergeht, setzt. Hier treffen keine kühlen Rechner unliebsame Entscheidungen – die Unternehmer Agnes und Josef Prinz stehen hinter ihrem Team. Es gibt weder Kündigungen noch Kurzarbeit, die Mitarbeiter*innen dürfen verlässlich mit dem vollen Gehalt rechnen, das leistungsbezogen, meist über dem Kollektiv, liegt.

Ganz im Gegenteil – Geschäftsführer Josef Prinz meint: „Die aktuelle Situation ist generell – wirtschaftlich gesehen – sehr fordernd. Unsere Branche konnte weitgehend weiterarbeiten. Seitens der Auftraggeber wurden zwar einige Baustellen eingestellt, aber wie wir jetzt wissen, nur temporär für wenige Wochen.

Vielen Firmen bleibt in dieser Situation nichts anderes übrig, als sich von der Mannschaft zu trennen – wir hingegen suchen auch jetzt Facharbeiter und Lehrlinge für unser Team. Wir sind ein solide aufgestelltes Unternehmen, wirtschaften vorsichtig, sind vom Leistungsspektrum mit der kompletten Haustechnik breit aufgestellt und bieten Arbeitsplätze in der Region. Diese Sicherheit – für die Mitarbeiter*innen und Kunden – ist ein Wert, der jetzt in der Krise an Wichtigkeit gewinnt!“

Starkes Familienunternehmen

Rund 70 Mitarbeiter*innen, Frauen und Männer, arbeiten im Familienbetrieb, die Unternehmer Agnes und Josef Prinz kennen alle persönlich. Soweit es möglich ist, wird auf die persönlichen Stärken eingegangen und die Arbeit dementsprechend zugeteilt. Sollte es einmal Sorgen oder persönliche Anliegen geben, haben sie auch dafür ein Ohr. „Wir sind eine große Familie!“, hört man die Chefs oft und mit Augenzwinkern sagen.

Die Stärke eines Unternehmens zeigt sich daran, ob und wie derartige Situationen, die in jedem Unternehmen vorkommen, gemeistert werden.

Krisen gab es seit der Gründung schon einige – aber es wurden viele richtige Entscheidungen getroffen, das Fundament ist gestärkt. Schon alleine die Tatsache, dass das Unternehmen seit fast 60 Jahren besteht, ist Beweis, denn nur rund 2,5 Prozent der Unternehmen in Österreich gibt es so lange!

Gleichzeitig vergaß man nicht, in die Zukunft zu investieren, um dynamisch und wettbewerbsfähig zu bleiben. So wuchs Neidhart stetig – mit steigendem Umsatz, einer größeren Anzahl an Mitarbeiter*innen und mit einem zusätzlichen Standort in Wien, wo gute Handwerksqualität verstärkt gefragt ist.

Haustechnik am Puls der Zeit

Neidhart GmbH Sollten Sie Interesse haben, das Unternehmen kennenzulernen, um für sich herauszufinden, ob Sie im Team mitarbeiten wollen – jederzeit gerne! Melden Sie sich bei Josef Prinz unter der Telefonnummer 0664 357 76 50.

Konservativ und Trendsetter – mögen diese beiden Richtungen oder Geschwindigkeiten einander grundsätzlich ausschließen, bei Neidhart bilden sie eine wunderbare Symbiose. Solides Wirtschaften hatte schon immer oberste Priorität, technisch am Puls der Zeit zu sein, Trends zu erkennen – das ist gleichermaßen ein Muss bei Installateur Neidhart.

Mit unterschiedlichen Zielgruppen hat das Unternehmen mehrere Standbeine, man freut sich über kleine Aufträge genauso wie über Objektgeschäfte – jeder wird mit Sorgfalt und Herzblut erfüllt.

Selbstverständlich passiert das alles unter Einhaltung der strengen Maßnahmen, denn es ist der Firma Neidhart ein großes Anliegen, alle Menschen – unsere Kund*innen und unsere Mitarbeiter*innen – in diesen Zeiten zu schützen. Gemeinsam schaffen wir das, lautet das Motto!

