Während für viele Selbstständige und Unternehmer die Umsätze auf null gesunken sind, haben andere, vor allem aus der Grundversorgung, ihre Kapazitäten auf über 100 Prozent hochgefahren. Manche erfinden sich auch neu, indem sie Lebensnotwendiges für den Gesundheitssektor produzieren – Desinfektionsmittel statt Gin zum Beispiel. Manche stellen außerdem Lieferservices zur Verfügung und merken rasch, dass dies ein neues Denken, neue Organisationsformen (mobile Kommunikation) und flexible Abrechnungssysteme erfordert.

Man muss kein Zukunftsforscher sein, um an die Zeit danach zu denken und sich bewusst zu werden, dass es einer neuen Ausrichtung bedarf, um bis dahin zu überleben. In erster Linie denkt jeder Unternehmer an neue Produkte, Lösungen und Services, die jetzt oder später gefragt sein könnten.

Der Dreh- und Angelpunkt vieler KMUs sind aber die Themen Organisation, Verwaltung, Abläufe – also betriebswirtschaftliche Themen, mit denen man sich als Dienstleister oder Handwerker nicht gerne oder aus Zeitnot einfach zu wenig beschäftigt.

Die Chance in der Krise wäre also genau jetzt, diese Abläufe und die wirklich wichtigen Themen anzugehen.

Warum?

Das Thema der Unternehmensfinanzierung ist essenziell, ein Business-Plan wird notwendig (Fortbestandsanalyse), Gespräche mit Steuerberatern und Kalkulationen für Preisgestaltung stehen an – und eines treibt vor allem um: die Personalkosten.

Wissen Sie auf Knopfdruck, wie viel Urlaube bestehen, wer wie viele Stunden pro Arbeitswoche leistet, welche Krankenstände anfallen?

Der Antrag für Kurzarbeit ist rasch unterfertigt und im besten Falle läuft das System schnell an. Wichtige Fragen müssen aber trotzdem geklärt werden: Welche Mitarbeiter werden mit welchen Prozentsätzen in Kurzarbeit geschickt? Auf welcher Grundlage erfolgt die Entscheidung? Wenn Homeoffice in Frage kommt: Wie bleibt dies transparent?

Unternehmen, die vollkommen geschlossen sind, können Mitarbeiter mit Verantwortung und jene in der Verwaltung im Unternehmen halten und sie für Reorganisationsprojekte aktivieren – via Homeoffice und Videokonferenzen. Hier kann besprochen werden, wie man die Krise „überstehen“ kann. Als Chef muss man sich jetzt Zeit nehmen für diese wesentlichen Themen und die Kommunikation aufrechterhalten.

Genau jetzt ist die Zeit dafür, neue Themen anzugehen, die bisher verschoben wurden. Dranbleiben lohnt sich, auch wenn es anstrengend ist!

Um weiterzumachen hilft es, sich die Zeit nach der Corona-Krise zu verbildlichen. Also sich klarmachen, wie das neue Geschäftsumfeld aussehen wird. Mitarbeiter werden mehr Verantwortung übernehmen und mehr nach dem Ergebnis als an der Anwesenheit gemessen. Vorbehalte? Viele Mitarbeiter sind ohnehin mobil, unterwegs und schreiben wohl bisher die Arbeitszeiten eher nach Gefühl in die „Tabellen der kreativen Zahlen“. Digitalisierung sorgt für neue Organisationsformen, neue Themen und sehr rasche Umsetzungen. Jeder Handwerker, der sein Kerngeschäft beherrscht, wird ein Organisator sein müssen. Die ihn fordernde Innovation findet in der Digitalisierung statt: Kundendatenbanken, interaktive Webseiten und Chats, rasche Planung der Personalressourcen und auch der Zahlung. Digitale Terminplanung, Arbeitszeitbestätigung via Tablet und digitale Einsatz- bzw. Tätigkeitsberichte, etc. – das alles könnte ganz einfach umgesetzt werden. Zum Beispiel mit der webbasierten Unternehmenssoftware von ARTimer profitieren Sie nicht nur von einer intuitiven Zeiterfassung inklusive Urlaubsverwaltung und Spesenabrechnung. Aufbauend auf das Basis-Paket Zeitmanagement können Sie sich mit den passenden Upgrades die Lösung schneidern, die für Ihr Unternehmen sitzt.

Nutzen wir die Chance, stellen wir den Mittelstand neu auf, organisatorisch und technisch, krisensicher, resilient und redundant.

Der ungekürzten Blog-Artikel von Jürgen Kolb (Mitbegründer und Geschäftsführer von ART Digital Solutions) ist zu finden auf: www.artimer.at/blog