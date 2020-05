Frau Lehner, der Familienbetrieb Josef Lehner GmbH ist weit über die Bezirksgrenzen hinaus bekannt für seine Baumeisterleistungen und seine Beton-Fertigteile. Welche Projekte meistert das Unternehmen gerade?

Katharina Lehner: Derzeit sind wir im Baumeisterbereich in Gaming, im Burgenland, rund um Wien und im Bezirk Amstetten unterwegs. Von Industriebetrieben über eine Sozialeinrichtung bis hin zu Speditionen sind wir wie immer vielfältig vertreten!

Im Fertigteilbereich arbeitet die Produktion auf Hochtouren, zum Beispiel an Sonderbalkonfertigteilen für eine Wohnhausanlage im Bezirk Tulln.

Der Montagetrupp versetzt derzeit rund um Wien und im Bezirk. In den nächsten Monaten liegt unser Schwerpunkt auf Projekten im Bezirk.

Sie suchen zur Zeit viele Fachkräfte und auch Lehrlinge. Welche Berufe sind das und was sollten Bewerber im Idealfall mitbringen?

Katharina Lehner: Wir suchen geschulte Fachkräfte wie Schalungsbauer und Maurer. Im Büro wollen wir unser Team im Bereich der Fertigteile erweitern und suchen hierfür einen erfahrenen Bautechnischen Zeichner!

Da unsere langjährigen Mitarbeiter wohlverdient demnächst in den Ruhestand gehen, suchen wir auf den Baustellen kluge Köpfe als Führungskräfte.

Lehrlinge sind bei uns immer gern gesehen. Wir bieten Einzel- und Doppellehren an: Maurer & Schalungsbauer, Maurer & Betonfertigungstechniker und Bautechnischer Zeichner!

Was man als Bewerber mitbringen sollte, ist einfach gesagt: Mut, Verantwortung zu übernehmen.

Wir suchen Quereinsteiger genauso wie motivierte Neulinge, welche sich in einem Familienunternehmen durch ihre Tätigkeiten einbringen möchten.

Der Fachkräfte-Arbeitsmarkt ist derzeit heiß umkämpft. Warum sollte man sich gerade bei euch bewerben bzw. welche Vorteile bieten Sie Ihren Mitarbeitern?

Katharina Lehner: Wir sind ein Familienbetrieb, bei dem der Mensch im Vordergrund steht. Ideen und Anregungen werden gehört und geschätzt. Somit kann jeder hier bei uns etwas bewirken. Die Vielfalt der Baustellen fordert und fördert das Teamgefüge und lässt auch den Spaß nicht zu kurz kommen.

Wie sehen Sie persönlich den Fachkräfte-Mangel auf der einen Seite und die hohe Arbeitslosigkeit auf der anderen Seite? Können Firmen, deren Auftragsbücher voll sind, davon profitieren?

Katharina Lehner: Unsere Türen stehen für Personen offen, die sich in dieser Zeit verändern wollen und keine Chancen dazu in ihrem Betrieb bekommen haben.

Geschultes Personal wird immer Arbeit bekommen und die Karten für die Betriebe und ihre Mitarbeiter werden durch diese Corona-Zeit neu gemischt.