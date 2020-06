Individuell. Anders. Einfach Karner.

Stefan Karner bietet in seinem Fachmarkt viele Aktionen und Rabatte bis – 30% (mengenabhängig) auf Böden und Türen. Sie finden in Persenbeug auf einer Ausstellungsfläche von 700 m2 aktuelle KUNEX Türen-Modelle in diversen Holzarten und CPL-Oberflächen. Zum Kundenservice gehören kompetente Fachberatung, Naturmaßnahmen, Bodenverlegung und Türen-Montage. Im Tilo-Bodenstudio findet jeder seinen Wunschboden von Parkett, Furnier, Kork, Vinyl- und Linolböden.

Nähere Infos: 04712/58 600 oder 0664/23 15 840

www.boden-wand-decke.at