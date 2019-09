Es ist kein gewöhnliches Gespräch, das wir inmitten der Dunkl-Schlafsystem-Kulisse geführt haben. Vielmehr ist es eine Hommage an 145 Jahre Firmen- und Familiengeschichte, die im Lauf der Zeit nichts an Begeisterung verloren hat. Karl Dunkl IV., mit Gattin Anneliese, Christian Dunkl und seine Schwester Heidelinde strotzen nur so vor Freude und Begeisterung, wenn Sie im Familienalbum blättern und den Weg von der Vergangenheit in die Gegenwart aufleben lassen.

Erfolgsgeschichte in 7 Generationen

zVg

Stolze 145 Jahre feiern die Dunkls heuer. Sie sind damit das älteste aktive Familienunternehmen der Stadt Amstetten. „Dort, wo heute die Klosterkirche steht, war unser erstes Geschäft“, zeigt Karl Dunkl auf ein Schwarz-Weiß-Bild vom Eckhaus in der Rathausstraße.

Das Geschäft für Spezerei (Gewürzhandel) und Manufaktur siedelte 1886 in die Linzer Straße und machte sich rasch weit über die Stadtgrenzen hinaus einen klingenden Namen.

1943 erfolgte eine Trennung in Einzelhandel und Lebensmittel-Großhandel. Rund 10 Jahre später startete die Spezialisierung auf Textilien und Bettwaren. „Dazwischen lagen harte Zeiten im Krieg und schwere Plünderungen zu Kriegsende“, so Karl Dunkl, der das Geschäft 1968 übernahm und mit Gattin Anneliese weiter spezialisierte.

1985 übersiedelte die Firma in die Wienerstraße. Der Schauraum für Schlafsysteme, die neue biologische Bettfedernreinigung sowie der erweiterte Herrenmode- und Heimtex-Bereich brauchten einfach Platz.

„Wer hell ist, kauft bei Dunkl!“

Schon damals wurde der Slogan „Wer hell ist, kauft bei Dunkl“ geboren – ein Motto, dem der aktuelle Geschäftsführer Christian Dunkl (seit 1998) und seine Schwester Heidelinde unverändert die Treue halten.

„Wir bieten ausnahmslos Produkte von hoher Qualität an. Jedes neue Schlafsystem, das wir in unser Programm aufnehmen, habe ich mindestens drei Monate selbst getestet“, erzählt Christian Dunkl. Und er weiß aus persönlicher Erfahrung, was eine gute Matratze können muss. Nach einem schweren Schiunfall hatte er lange Zeit mit großen Rückenproblemen zu kämpfen. „Bei einem meiner vielen Matratzen-Seminare stieß ich auf einen Vortragenden, der international ein anerkannter Sportmediziner und Ergonomie-Spezialist ist. Er hat mein Interesse geweckt, tiefer in die Materie einzudringen“, so Dunkl. „Ich leide heute immer noch zeitweise unter Rückenschmerzen. Nach der kompletter Umstellung meines Schlafsystems gehe ich aber mit Schmerzen ins Bett und wache scherzfrei auf!“

Drei Schritte zur perfekten Matratze

Der Weg zum individuell richtigen Schlafsystem führt für Christian Dunkl heute kompromisslos über drei Stufen, die jeder Kunde gehen muss.

Am Anfang steht eine umfangreiche Analyse mittels Fragebogen. Ein paar Dutzend Fragen rund um die persönlichen Schlafgewohnheiten gilt es darin zu beantworten. Das Ergebnis bildet dann die Basis für ein rund 90-minütiges Beratungsgespräch mit anschließender Empfehlung und Probeliegen. Christian Dunkl: „Jedes Kunden-Schlafsystem wird individuell auf die entscheidenden Bereiche Schultern, Taille und Atmungsaktivität abgestimmt. Ich bin ärztlich geprüfter Schlafberater. Da gibt es keinen Kompromiss – auch nicht bei der Wahl der Materialien. Wir müssen uns in die Kunden hineinfühlen; und unsere Kunden in ihr neues Wohlfühl-Bett, wozu dann auch hochwertige Bettwäsche gehört!“

In der Teamarbeit liegt die Kraft

Fragt man die Dunkls nach einem Geheimnis für ihren langjährigen Erfolg, dann hört man unisono: Wir lieben unseren Beruf und sind erst in zweiter Linie Kaufleute. Und dann sind noch die Mitarbeiter – ohne die es nicht gehen würde. „Jeder von ihnen ist wie ein Familienmitglied“, weiß Christian Dunkl. „Gemeinsam im Team suchen wir unsere Waren aus. Dann ist das Sortiment stimmig und rund!“

Eine Geschichte steht symbolhaft für die enge Verbundenheit zwischen Mitarbeitern und Firma. Karl Dunkl: „Wir hatten einmal einen Mitarbeiter im Team, Herrn Willauer, der war über 50 Jahre in der Firma. Als er in den Ruhestand wechselte, bekam er von meinem Großvater zum Dank einen goldenen Ring mit Diamanten. Am Sterbebett gab Herr Willauer das Schmuckstück unserer Familie wieder zurück – mit der Begründung: Meine Jahre bei der Firma Dunkl war die schönste Zeit in meinem Leben!“

Dass es in diesem Stil weiter geht, da können sich die Kunden sicher sein – steht doch mit Christoph-Michael Dunkl die nächste Generation in den Startlöchern. Der Sohn von Christian hat das Gen der Familie unzweifelhaft im Blut.