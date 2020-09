Hervorragende Qualität aus dem Mostviertel! Mit einem einfachen Rezept punktet die Fleischhauerei Keusch seit mehr als einem Vierteljahrhundert bei ihren Kunden. „Wir sind ein Familienbetrieb, der sein Handwerk liebt“, sind sich die sympathischen Mostviertler Unternehmer Erwin & Anita Keusch sowie Tochter Karin einig. „Die ehrliche Zusammenarbeit mit unseren Landwirten liegt uns sehr am Herzen. Unsere Kunden sollen wissen, wo ihre Fleisch- und Wurstprodukte ihren Ursprung haben“, garantieren die sympathischen Mostviertler Unternehmer den Ursprung ihrer Lebensmittel zu 100 % im Mostviertel. „Unser am weitesten entfernter Bauer befindet sich in Wolfsbach. Das sind gerade einmal 25 Kilometer“, betont die junge Fleischermeisterin Karin Keusch. „Weil’s uns selber nicht wurscht ist – und das schmeckst einfach!“

Erwin Keusch, der das Unternehmen gegründet und vor drei Jahren an seinen neuen topmodernen Standort an der B1 übersiedelt hat: „Uns ist wichtig, dass es unseren Kühen, Schweinen und Kälbern gut geht. Dass sie gute Plätze haben. Nur so können wir die Qualität unserer Produkte hoch halten.“ Dass die Rechnung aufgeht, beweisen die Keuschs heuer mit der Auszeichnung ihrer Knacker zum Landessieger. „Darauf sind wir stolz. Aber auch, dass unsere Produkte ausnahmslos hausgemachte Qualität sind“, so Keusch.

Und die gibt es wochentags ab 5.30 Uhr (bis 13.30 Uhr) sowie am Samstag von 8 bis 12 Uhr frisch aus den Kühlregalen im schmucken neuen Verkaufsraum.

Beliebt ist der Betrieb auch für sein frisch gekochtes Tagesgericht, Wochenaktionen, diverse Convenience-produkte (Fleischknödel, Gulasch, Rindssuppe etc.) sowie Brötchen, belegte Weckerl und kalte Platten auf Vorbestellung.

Fleischerei Keusch

Diamantplatz 3

3304 St. Georgen/Ybbsfelde

T. 07473/30020

office@fleisch-keusch.at

www.fleisch-keusch.at