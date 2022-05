Farming for the Future

„Die Saat geht auf! Wir entwickeln uns wunderbar!“ In der bildlich wohl treffendsten Sprache bringt Heinrich Prankl, Leiter für Forschung und Innovation und Direktor-Stellvertreter am Francisco Josephinum, das Resümee zur 75-Jahr-Feier der Agrartechnik Wieselburg auf den Punkt.

Richtigerweise feiert die BLT den 75-er. Prankl hat die Forschungs- und Prüfstelle als Wegbereiter für den Landwirtschaftsaufbau nach dem 2. Weltkrieg modernisiert und 2010 um „Josephinum Research“ ergänzt, eine eigenständige Forschungsfirma, die mit der BLT eng vernetzt ist.

Heinrich Prankl sprüht vor Begeisterung, wenn er über sein Institut berichtet. „Wir sind die größte - und ich traue mir zu sagen - auch beste Forschungseinrichtung für Agrartechnik in Österreich! Durchaus auf Augenhöhe mit großen internationalen Vertretern, die zum Teil über ein Vielfaches an Budget und Mitarbeitern verfügen können!“

Rund 60 hoch motivierte Techniker und Programmierer sind es, welche Themen, wie Digitalisierung, Precision Farming, Data & Information Sciences oder künstliche Intelligenz fest im Griff haben. „Unsere Aufgabe ist es, die neuen Technologien so zu nutzen, dass sie die Landwirtschaft unterstützen. Effizienzsteigerung, Klima- und Umweltschutz, Ressourceneffizienz, Nachhaltigkeit aber auch die Erleichterung der eigentlichen Arbeiten heißen unsere erklärten Ziele“, sieht Prankl seine Forschungseinrichtungen als Schnittstelle zwischen Agrarwissenschaft und Hochtechnologie. „Wir haben beide Welten im Fokus! Das macht uns einzigartig und zum Erfolgsmodell!“

Roboter für den Bio-Landbau

Beispiele kann Heinrich Prankl fast ohne Ende nennen. „Wir bauen gerade einen Roboter für Bio-Sonderkulturen – Obst und Wein. Der mäht die Flächen zwischen den Reben und beseitigt Unkraut. Dazu muss man wissen: Es gibt schon Hackroboter für den Bio-Zuckerrübenanbau. Die bewegen sich mit Solarzellen völlig energieautark am Feld!“

Soil Cover: Analyse Bodenbedeckung

Aus Wieselburg stammt auch die Smartphone-App „Soil Cover“. Über ein Handy-Fotos kann eine selbst entwickelte Software die Bodenbedeckung auswerten. Das System erkennt unter anderem lebende oder tote organische Masse, Erde, Steine, Biofilm etc. und liefert dem Nutzer somit wichtige Informationen für mögliche Maßnahmen.

Silbermedaille bei Agritechnica

Ein Kooperationsprojekt mit der Firma Pöttinger bescherte „Josephinum Research“ 2017 bei der Agritechnica (Weltleitmesse für Landtechnik in Hannover) eine Silbermedaille. Für eine homogenere Saatbeetaufbereitung zeichnet das System mittels Stereokamera die Oberflächenstruktur auf und regelt so Arbeitsgeschwindigkeit und Kreiseldrehzahl von Traktor und Maschine.

Leuchtturmprojekt Innovation Farm

Zu den jüngeren Leuchtturmprojekten der Wieselburger Forschungsteams gehört zweifellos die Innovation Farm. 2020 zusammen mit vielen Partnern gegründet, bündelt die Initiative – verteilt auf drei Standorte in Österreich – die Kompetenzen der Digitalisierung im Bereich der Landwirtschaft. Die Innovation Farm hat das Ziel, neue Technologien für die Landwirtschaft verständlich aufzubereiten.

Der Schwerpunkt der Arbeit in Wieselburg sind Lehre, Forschung und Entwicklung in der Außenwirtschaft, sowohl im Ackerbau als auch im Grünland. „Wir wollen neue Entwicklungen sichtbar machen“, ist Heinrich Prankl stolz auf das erfolgreiche Projekt. Markus Gansberger und Franz Handler sind mit der Leitung beauftragt und betonen: „Aktuell beschäftigen wir uns in Wieselburg mit der teilflächenspezifischen Bewirtschaftung, angefangen bei der Bodenbearbeitung und der Saat, über die Düngung bis hin zur Grünlandnachsaat. Zusätzlich stehen der Einsatz von Traktor Implement Management (kurz TIM) bei der Rundballenpresse, eine Anwendung zur Optimierung des Ballenmanagements bei der Strohbergung, umfangreiche Düngeversuche zur Verbesserung der Nährstoffeffizienz im Pflanzenbau und der Einsatz sensorbasierter Wildtierdetektion am Programm.“

Satellitentechnik hilft Landwirten

Wie man das verstehen darf, erklären sie an einem Beispiel: „Nehmen wir die zielgenaue Düngung. Nicht jede Pflanze entwickelt sich gleich. Um zum Beispiel Nährstoffmängel oder unterschiedliche Bodenbeschaffenheiten ausgleichen zu können, braucht es im Idealfall für jede einzelne Pflanze einen individualisierten Schutz bzw. eine eigene Düngung. Spurführungssysteme, wie sie in der modernen Landwirtschaft schon weitestgehend eingesetzt werden, sind ein Mittel zum Zweck. Wir entwickeln diese weiter“, so die Forschungsleiter.

Heinrich Prankl: „Traktoren mit einer satellitengestützten Spurführung können bis auf 3 bis 4 cm genau fahren, manche Systeme sogar automatisch wenden. So werden unnötige Überlappungen beim Düngen oder beim Pflanzenschutz ausgeschlossen. Dazu haben wir vor zwei Jahren erreicht, dass die dazu notwendigen Korrektursignale von den Satelliten jetzt kostenfrei zur Verfügung stehen. Auf Basis von Satellitendaten wird in Wieselburg gerade das System „TerraZo“ entwickelt. Das frei zugängige Service dient zur Erstellung von digitalen Applikationskarten für die Düngung und zeigt Unterschiede in der Bestandsentwicklung auf. Das hilft auch einem 30-Hektar-Betrieb, der nicht in die teure Technik investieren kann.“

Mitarbeiter sind dringend gesucht

Um den vielfältigen Forschungsaufgaben auch in Zukunft gerecht werden zu können, ist Heinrich Prankl ständig auf der Suche nach neuen Fachkräften, hoch qualifizierten Techniker, die den Herzblutaufgaben der Wieselburger Mannschaft folgen wollen. „Wir bieten ein hochinteressantes und abwechslungsreiches Arbeitsumfeld mit spannenden Forschungsaufgaben!“ Schließlich hat er schon die nächsten Projekte im Kopf. So soll die Robotik den Bio-Landbau noch stärker unterstützen, oder schon bald nicht mehr verfügbare Arbeitskräfte ersetzen.

