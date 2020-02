Fasching, das ist eine herrliche Zeit, wer da kein Narr ist, der ist nicht gescheit“, so heißt es bekanntlich im Villach-Lied. Das dachte sich auch Rudi König, Obmann der Mostviertler Königsperchten, und gründete unter anderem gemeinsam mit Anton Ebner und Andreas Christian anno 2005 die Faschingsgilde Amstetten.

„Unter dem Motto „Alles neu und anders in Narrenstetten“ starteten wir als Nachfolger der legendären Mühlbachschiffer durch und bekamen den großen goldenen Rathausschlüssel ausgehändigt“, erinnert sich Rudi König. Elf Jahre lang, bis 2006, dauerte die Regentschaft der Amstettner Narren. Penibel hat der einstige Narrenpräsident alle Geschehnisse und Erlebnisse analog, in elf Aktenordnern archiviert, und digital am Computer abgespeichert.

„Irgendwie handelt es sich dabei doch auch um Zeitdokumente. Warum soll man nicht festhalten, dass Amstetten auch närrisch sein kann“, meint Rudi König schmunzelnd und gewährt „Hallo! Mostviertel“ Einblick in sein Archiv.

Narren übernehmen

Bewusst verzichtete man auf das andernorts obligatorische Prinzenpaar und schuf die Kultfigur „der Fasching“, die Jahr für Jahr am Faschingsdienstag um 17 Uhr zu Grabe getragen wurde. „Ab 9 Uhr bis einschließlich 17 Uhr gehörte der Amstettner Hauptplatz den Narren. Doch bereits am 11.11. um 11 Uhr 11 wanderte der große goldene Rathausschlüssel vom Bürgermeister an uns. Auch dieses Ereignis haben wir groß aufgezogen.“ Mitgemacht beim Amstettner Faschingstreiben haben alle – Schülerinnen und Schüler, Wirtschaftstreibende, die Politik sowie die Bürgerinnen und Bürger“, erklärt Rudi König.

„Außerdem hatten wir immer ein spezielles Thema, wie etwa „100 Jahre Stadt Amstetten“, „Piraten“, „Urlriver City“ oder „Robin Hood“. Begonnen haben wir mit den Vorbereitungen eigentlich immer schon am Ende des eigentlichen Faschingsdienstages, extrem wurde es schließlich immer ab September. Da begann die Hardcore-Zeit. Denn 95 Prozent unserer Kostüme und Requisiten waren Marke Eigenbau. Und das Schönste: Am närrischen Treiben hatte jeder Spaß, da war der Hauptplatz gesteckt voll.“ Wie begeht Rudi König eigentlich heute den Fasching? „Da werde ich ein wenig sentimental! Scherz beiseite, nein, ich setze mich in mein Büro und schau´ mir die Bilder von damals an. Da kommt gleich Stimmung auf!“