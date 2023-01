Fettabsaugung im Mostviertel

Viele Frauen und Männer wünschen sich eine schöne Figur. Doch oft wollen hartnäckige Fettpölsterchen trotz sportlicher Aktivität und eines gesunden Ernährungsstils einfach nicht verschwinden. Gerade an Bauch, Hüfte oder Po kann sich Fettgewebe – oft erblich bedingt – hartnäckig halten. Und doch kann man die störenden Fettdepots loswerden: Die ästhetisch-plastische Chirurgie bietet hierfür die Fettabsaugung an, auch Liposuktion genannt – eine Methode, die weltweit zu den häufigsten ästhetischen Eingriffen zählt und ausgezeichnete Ergebnisse erzielt.

Damit können ganz gezielt hartnäckige Fettpolster am Bauch, Schwimmreifen an den Hüften, Reiterhosen an den Oberschenkeln, Winkearme und andere Problemzonen in den verschiedensten Körperregionen dauerhaft entfernt werden. Das ästhetisch-plastische Verfahren eignet sich zur Modellierung des Körpers: Er wirkt dadurch schlanker und besser proportioniert. Auch zur Behandlung von Lipödemen (Fettverteilungsstörungen) wird die Liposuktion angewendet. Übergewicht hingegen sollte mit einer Fettabsaugung nicht behandelt werden.

Dr. Markus Kerninger, Facharzt für Chirurgie und Ästhetische Medizin, bietet Fettabsaugungen in seinem Portfolio an. Durch seine langjährige Erfahrung kennt der kompetente Ansprechpartner die Wünsche und Sorgen seiner Patientinnen und Patienten und legt großen Wert darauf, diese zunächst genau zu besprechen. In einem Beratungsgespräch lässt sich klären, ob eine Fettabsaugung für das gewünschte Aussehen die passende Behandlungsmethode ist.

