Niederösterreichs größtes Zeltlager heuer in Winklarn

Festivalfeeling steht beim Feuerwehr-Nachwuchs diesen Sommer beim 49. Landestreffen der Feuerwehrjugend in Winklarn wieder ins Haus. In der Amstettner Gemeinde Winklarn schlägt die NÖ Feuerwehrjugend von 6. bis 9. Juli 2023 ihre Zelte auf. Schon jetzt laufen die Vorbereitungen dieser Großveranstaltung auf Hochtouren. Auch die Anmeldung der Teilnehmer ist bereits abgeschlossen, es werden über 5.800 Teilnehmer erwartet.

Das Gelände rund um den Winklarner Sportplatz, auf dem die Feuerwehrjugendleistungsbewerbe ausgetragen werden, wurde besichtigt und die Standorte für das Essenszelt und die Unterlager festgelegt.

Die Zeltstadt wird am 6. Juli bezogen und wird den Jugendlichen neben guter Verpflegung auch zahlreiche Freizeitmöglichkeiten bieten. Unzählige Hände werden bei der Durchführung dieses Riesenevents – vom Küchenteam bis zum Bewerterstab – benötigt. Im Mittelpunkt stehen aber die Leistungen, die bei den verschiedenen Bewerben erzielt werden.

Besuchertag am Samstag, 8. Juli

Für interessierte Eltern und Freunde gibt es beim Besuchertag die Möglichkeit, die Bewerbe hautnah mitzuerleben und das größte Zeltlager des Landes zu besichtigen. Dort wartet auch eine spektakuläre Fahrzeugschau von verschiedenen Hilfsorganisationen. Auch Hubschrauber des Österreichischen Bundesheeres und des ÖAMTC können aus nächster Nähe besichtigt werden. Haustiere sind am Besuchertag nicht erlaubt. Parkmöglichkeiten gibt es im Bereich der Firma Riedler Kies und Bau.

Die 15 Bewerbsgruppen, die bei den letzten FJLA-Bewerben in Bronze und Silber in Summe das beste Ergebnis erzielten, sowie die drei besten Gruppen des letzten NÖ Junior-Fire-Cups dürfen beim 20. NÖ Junior-Fire-Cup am 8. Juli an den Start gehen.