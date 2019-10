Nicht nur architektonisch ein Hingucker und direkt am Wasser gelegen, bieten die drei Campus-Gebäude der FH OÖ in Steyr modernste Ausstattung und Labors. Mit dem im Herbst 2019 neu eröffneten Campusgebäude FH III gibt es damit noch mehr Raum für Studium und Forschung. Zu den Highlights am Campus Steyr zählen neben der neuen Bibliothek das Eye-Tracking-Labor, das Smart Factory Lab oder das Business Interaction Labor. In Summe stehen damit am Campus Steyr mehr als 13.300 m² (Nettonutzfläche) Platz für Studierende, ProfessorInnen und ForscherInnen zur Verfügung. Der moderne Campus liegt nur wenige Gehminuten vom historischen Altstadtzentrum und dem Bahnhof entfernt.

Tipp: Infotag am Freitag, 29. November 2019 gleich vormerken!